Slušaj vest

To se događalo samo ukoliko njihove akcije nisu imale dodirnih tačaka sa njegovom švercerskom ekipom, pišu crnogorski mediji.

To je otkriveno iz njegove telefonske komunikacije sa uhapšenim policajcem Vladanom Lazovićem, koju specijalni tužioci citiraju u naredbi za sprovođenje istrage protiv te grupe.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti ga da je kao službeno lice zloupotrebio položaj, odajući tajne podatke i pružajući logističku podršku organizovanoj kriminalnoj grupi.

Foto: RINA

Time je, navodno, omogućio članovima mreže da izbegnu policijske kontrole, sakriju tragove šverca akcizne robe i nastave višemilionski posao bez rizika od hapšenja.

Deri sve, nisu naši

Tadašnji inspektor Specijalnog policijskog odeljenja, 10. septembra 2018. godine obavještava Mijajlovića da kreću u preglede firmi koje skladište robu u magacinima Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

“U magacinima KAP-a ima dosta nekih firmi koji skladište raznu robu, uzmeđu ostalog i cigarete. Tamo ćemo da izvršimo pregled, ima li šta bitno za Vas tamo”, pita on sada uhapšenog biznismena.

Potom mu pojašnjava da policija sumnja da su “oni tamo skladištili ono iz Bara”...

“Valjda su u ovo sve umiješani Mladen Asanović i Bucko Milošević”, dodaje Lazović.

Mijajlović mu odgovara: “Petljavine obojica. Slobodno derite što god možete”, nakon čega mu Lazović odgovara sa “Ok”.

U nastavku iste komunikacije, 27. aprila 2021. godine, sad Mijajlović pita Lazovića da li kontrolišu po primorju:

“Brate, imate li kakve kontrole dolje ovih dana?”.

Tadašnji glavni policijski inspektor u grupi za istrage krivičnih dela visoke korupcije i pranja novca u SPO-u, odgovara mu da to nije tačno.

“Ne, brate, da ja znam. Totalno nešto drugo radimo”, pojašnjava policajac.

Mijajlović se zahvaljuje: “Ok, ok... hvala. Nego zelenima neko rekao da dolazite u kontrolu ovih dana se strancima ... Sve je pod kontrolom, nego čisto da znam”.

Lazović kaže da će obaviti dodatne provere i javiti mu ujutru.

“Hvalaaaa”, piše osumnjičeni šef kriminalne organizacije, i dodaje: “Kao ovih dva dana treba da se pregleda sve dolje”.

Ne šarajte previše

Iz SDT-a navode da osnovana sumnja da je Lazović imao zadatak da po nalogu Mijajlovića dostavija podatke o planiranim kontrolama policije prema privrednim društvima, proizilazi i iz njihove komunikacije, tokom koje ga obaveštava da rade “Mića Perovića i skladište Centroproizvoda”.

“Nešto čačkamo oko njega, pa da ne pogrešimo nešto”.

Mijajlović mu odgovara: “Ok, ok ... RIP sped nema veze sa nama”, da bi mu zatim okrivijeni Vladan Lazović poslao: “Ok, javiću da je slobodno za tu firmu”

Mijajlović mu potom daje dozvolu da krenu i “na ovog Mića”, ali da ne šaraju previše jer je i njihova roba blizu.

“I za ovoga Mića slobodno može. On je kupio to i muljaju ponešto ... Samo da ne idu mnogo okolo. I mi smo tu blizu”, poručuje Mijajlović.

Policajac raportira: “Jasno, veliki poz. Hvala”.

Mijajlović, međutim, nastavlja da šalje poruke: “Sa njima je i Loncarsped ... Tako i njega možete”...

Hibridni državni udar?

Potpredsednik Vlade Momo Koprivica nedavno je saopštio da je kriminalna organizacija biznismena Aleksandra Mijajlovića pokušala hibridni državni udar, ocjenjujući dokaze SDT-a “jasnim kao suza”.

Momo Koprivica Foto: Printscreen/Youtube/Televizija Nikšić

On je kazao da iako ne dobija informacije od tužilaštva, smatra da je na vrhu piramide počasni predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović i da ima saznanja da će biti novih hapšenja u nastavku istrage.

- Smatram da je cilj kriminalne organizacije Aleksandra Mijajlovića jedan hibridni državni udar. A kriminalna organizacija koju je stvorio jeste svojevrsna piramida i platforma za preuzimanje funkcija države ne samo radi, dakle, ličnog bogaćenja, radi izdizanja iznad zakona, nego i radi preuzimanja funkcija države van ustavnog okvira. Sa njima povezanih struktura takođe ima, dakle, upravo i sa ovom kriminalnom organizacijom. Ja ne utičem na Specijalno državno tužilaštvo. Ono je potpuno nezavisno - rekao je Koprivica tada.

Svi iz grupe

Specijalno državno tužilaštvo sumnja da su Mijajloviću, osim Lazovića, u kriminalnim radnjama direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović i Milovan Pavićević, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, odavajući mu obaveštajne i podatke označene stepenom tajnosti.

Organizator kriminalne grupe od okrivljenih članova, kako tvrde tužioci, godinama je na dnevnoj bazi dobijao i podatke dobijene merama tajnog nadzora, sadržinu brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obaveštajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB).