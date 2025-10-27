Slušaj vest

Oni su povezani sa ranjavanjem mladića M.J. iz Podgorice nožem. Privedeno je još 45 turskih državljana, dok su građani, revoltirani napadom, izašli na ulice.

Tri državljanina Turske zabarakadirali su se noćas u kazinu koji se nalazi u kompleksu Vektra na Zabjelu, nakon što je, prema rečima očevidaca, grupa meštana pokušala fizički da se obračuna s njima.

Nakon što ih je izvela iz kazina, policija je privela dva turska državljana. Prema nezvaničnim informacijama, jedan od njih je osumnjičen da je umešan u sinoćnji napad. Nakon toga, grupa ljudi se razišla.

Na licu mesta bilo je prisutno najmanje pet policijskih vozila, uključujući dva kombija tzv. "marice", kao i više inspekcijskih automobila.

Burno na ulicama Podgorice

Opsadno stanje bilo je sinoć u naselju Zabjelo u Podgorici, gde je policija izvršila racije nakon što je M.J. iz Podgorice sinoć pretučen i izboden nožem u tom naselju, dok su se, s druge strane, okupili mnogi stanovnici tog naselja u znak protesta i više puta uzvikivali pogrdno na račun Turaka.

Imajući u vidu događaje sa elementima nasilja u poslednja 24 sata, u kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriji Podgorice, a koji su izazvali incidente na više lokaliteta, pripadnici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Sektora granične policije i Regionalnog centra granične policije "Centar" sprovode koordinisane aktivnosti na teritoriji Podgorice, u kojima je pritvoreno oko 45 lica - turskih državljana.

"Službenici Uprave policije će ispitati razloge boravka ovih lica, opravdanost i zakonitost njihovog boravka, kao i elemente njihovog nasilja koji su se dogodili tokom boravka, nakon čega će uslediti represivne mere i otkazivanja boravka i proterivanje. Službenici Uprave policije će beskompromisno nastaviti da intenziviraju kontrolu boravka stranaca na teritoriji Crne Gore u skladu sa Zakonom o strancima i preduzimaju represivne mere i akcije protiv stranaca koji ne poštuju propise i zakone Crne Gore i otkazuju im boravak i deportuju ih iz zemlje u kratkom roku", saopštila je UP.

Oglasila se devojka izbodenog mladića

"Turci su prolazili, prva grupa od tri lica, a druga iza njih. Oni su pevali i nešto dobacivali, i pitali ima li neki problem. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi i ima li problema, a oni su rekli 'ima'. Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave", rekla je devojka.

Na Zabjelo je u međuvremenu stigao i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a povodom incidenta oglasio se i premijer Milojko Spajić, koji je rekao da će sutra po hitnoj proceduri biti doneta odluka o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.