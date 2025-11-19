Slušaj vest

Reka Grđevica tokom proteklih par sati used obilnih padavina narasla je, plaveći vozila koje su vozači ostavili sinoć u njenom koritu, koje je ujedno najveći parking u centru Budve.

To se vidi na snimku gde nabujala voda nosi sve pred sobom.

Grđevica tokom većeg dela godine presuši, pa se njeno korito, naročito tokom letnjih meseci, pretvara u parking za više stotina automobila, jer u budvanskom polju praktično nema nijednog parkinga, a izgrađeno je na stotine zgrada i kuća.

Obilne padavine paralisale su deo budvanskog naselja Velji Vinogradi.