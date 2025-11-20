Slušaj vest

Jako olujno nevreme već par dana na snazi je u Crnoj Gori, a juče ujutru pravi kolaps nastao je u Budvi, gde je jaka bujica nosila parkirane automobile.

Pala je ogromna količina kiše u kratkom periodu, stoga kapacitet atmosferske kanalizacije nije bio dovoljan da se sve brzo pokupi.

- Imali smo problem u koritu reke Grđevice, koje je celo leto bilo prazno i suvo. Ljudi su parkirali deset vozila u samom koritu, a sada ogromna voda koja je nadošla nosila je sve pred sobom. Sada pokušavamo ta vozila da izvadimo. Pričinjena je velika materijalna šteta, ali ne možemo uvek da utičemo na građane da ne parkiraju tamo gde nije predviđeno, kazao je za RINU komandir Službe zaštite i spašavanja Budva Dragan Božović.

On dodaje da usled nesavesnog odlaganja otpada od strane pojedinih građana do problema je došlo i i na drugim lokacijama.

- Problem je napravio i jedan manji potok, jer pojedini građani bacaju tepihe, ćebad i druge stvari, pa se rešetke začepe i voda umesto potokom ide ulicom i pravi štetu. Nekoliko prostorija i garaža je poplavljeno, ali sve službe od ranih jutarnjih sati su angažovane i na raspolaganju građanima, ističe Božović.

Tokom jučerašnjeg dana kiša je prestala i situacija se polako normalizuje, nadležne ekipe saniraju štetu na terenu.

- Kako je kiša prestala i voda se povukla sa ulica. Situacija se stabilizovala, a sve ekipe su u maksimalnoj pripravmosti, poručuje Božović.

Prethodnih dana jako nevreme napravilo je veliku štetu i na području opštine Kolašin, gde su poplavljene kuće, urušen je most ali i pokrenuta klizišta na nekoliko lokacija.