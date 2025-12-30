Slušaj vest

Meštani Zete okupili su se još sinoć u Botunu, a sve nakon informacija da je održan sastanak premijera Milojka Spajića i gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića.

Kako se nezvanično govori u krugovima, planirana je akcija policije kako bi se stvorili uslovi za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Meštani Botuna već 20 godina protestuju protiv izgradnje postrojenja jer ne žele još jednog zagađivača u svom dvorištu.

Interesantno, na Vladi je takođe izabran direktor policije u punom mandatu Lazar Šćepanović pa bi bila i te kako interesantna veza sa prva akcija bude upravo u Botunu, piše Borba.me.

Inače, meštani već par meseci protestuju u ovom Zetskom selu ne želeći izgradnju postrojenja. Nedavno je održan i referendum u Zeti o izgradnji pomenutog postrojenja a gde je izlaznost bila preko 60% - 98.5% izašlih birača je glasalo protiv izgradnje postrojenja.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla Borba, održan je sastanak premijera Milojka Spajića i gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, a glavna tema razgovora je bila situacija u Botunu i dalji potezi države u vezi sa izgradnjom kolektora.

Kako se saznaje, jedna od opcija koja se razmatra jeste slanje policije radi asistencije na terenu u Botunu, ukoliko dođe do pokušaja početka radova ili uklanjanja građanskih barikada i protesta.

Takav scenario, međutim, nosi ozbiljne bezbednosne i političke posledice, zaključuje Borba.

Knežević: Crna Gora od jutros više nije ista, Šćepanović izabran kako bi okrvavio ruke na građanima Botuna

"Izgleda da Zećani treba da budu primjer kako treba da se sprovodi represija u Crnoj Gori. E, malo su se prevarili", rekao je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević nakon dolaska policije u naselje Botun i dodao da "Crna Gora od jutros više nije ista".