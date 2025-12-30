Slušaj vest

Milatović: Predstavnici vlasti obećali jedno meštanima Botuna i Zete, danas rade suprotno

- Jutros se u Botunu desilo ono čega sam se plašio i na što sam upozoravao da se može desiti, saopštio je predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

- Nažalost, umjesto da gledamo hapšenja okorelih kriminalaca koji su ovu državu ojadili i unesrećili, mi gledamo hapšenja starih ljudi i žena koji samo zahtijevaju da se i njihov glas čuje. Svi predstavnici aktuelne vlasti koji su jedno obećavali mještanima Botuna i Zete dok su kao opozicionari dolazili tamo po glasove, danas rade sve suprotno obećanjima koja su tada davali. Pozivam sve na suzdržanost i nastavak dijaloga - objavio je Milatović na društvenoj mreži "X".

Vučić: Danas je uhapšen lider srpskog naroda Milan Knežević - Branio je volju naroda iskazanu na referendumu

Danas je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

- Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Mašine stigle na lokaciju gde je planirana gradnja kolektora

Bager stigao na lokaciju na kojoj treba da se gradi kolektor. Pristižu i ostale mašine.

Stigla su četiri automobila firme Security Guard Montenegro, najverovatnije da obezbeđuju buduće gradilište.

Na negodovanje lokalne komunalne inspekcije i tvrdnje da "pauk" nelegalno odnosi vozila, iz policije su zamolili da im se ne ometa rad.

"Mi smo policija, nismo tu da utvrđujemo gdje je čija međa. Ovo je dislociranje vozila".

Knežević: Da se ne ljubimo...

Knežević je iz policijske marice kazao da treba da se oglase ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i premijer Milojko Spajić, i da se sastane Vijeće za nacionalnu bezbjednost zbog postupanja policije.

Imao je poruku i za parlamentarnu većinu: "Kao što bi rekao Bata Živojinović u Lepim selima: da se ne ljubimo".

Lider DNP-a je rekao da Crna Gora od jutros više nije ista.

"Nije mi prvi put da budem u marici, ali nekima će biti prvi put da budu marici i u Spužu, zbog nezakonitog ponašanja policije i institucija i organa države i Glavnog grada."

Lider DNP-a je kazao da još nije imao komunikaciju ni sa kim iz svoje partije, ali da će predložiti izlazak iz Vlade.

Direktor podgoričkog "Vodovoda" Aleksandar Nišavić pojavio se u Botunu, nakratko porazgovarao s policajcima, Knežević mu je iz marice rekao da je on (Nišavić) započeo incident i poručio policiji da treba da bude uhapšen.

Sramno: Policija upotrijebila silu u Botunu

Policijaci su u maricu unijeli i predsjednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića. Okupljeni građani leže na zemlji i pružaju otpor.

„Nosite ga dako mu ruku slomite“, kazala je mještanka dok su pokušavali da podignu jednog demonstranta.

„On predstavlja opštinu Zeta a mi ne pružamo nikakav otpor. Jesmo li vas napali koji put? Vukli ste nas, razvlačili ste nas. Ja ovdje nisam poslanik, ja sam građanin Zete. Ja sam prvo Zećanin pa tek onda poslanik. Ne zanima me funkcija. Ja sam sa svojim narodom i ne želim da me maltretirate. Počnite od mene ne od njih“, kazao je Knežević.

Crnogorska policija: Nismo nameravali da hapsimo Kneževića, sam ušao u maricu

RTCG prenosi da je lider DNP Milan Knežević sam ušao u policijsku maricu, nešto posle devet sati.

Iz policije su rekli da nisu ni nameravali da ga privode.

Navodi se da je on odbacio policijski zahtev da napusti maricu.

- Znači, marica radi ali je problem što sam ja u marici - kazao je Knežević novinarima.

Zećani blokirali kružni tok prema aerodromu Podgorica

Saobraćaj je znatno usporen, a formirale su se kolone vozila na prilazima kružnom toku.

Do blokade je došlo nakon što je u naselju Botun započela policijska akcija, što je, prema navodima okupljenih građana, bio neposredan povod za protest.

Crnogorska policija je nakon hapšenja dela demonstranata u selu Botun u Zeti počela da izvodi okupljene i uvodi ih u maricu.

Policajci su u maricu uneli i predsednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića, a sajt Borba navodi da je uhapšen i Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije i poslanik u Skupštini Crne Gore.

Navodi se da demonstranti leže na zemlji i pružaju otpor.

- Nosite ga tako mu ruku slomite - kazala je meštanka dok su pokušavali da podignu jednog demonstranta.

Uhapšen i Asanović

Na zemlji je bio i Knežević koji je kazao da su policajci uhapsili Asanovića i njegovog oca od 70 godina.

- Ne zanima me funkcija. Ja sam sa svojim narodom i ne želim da me maltretirate. Počnite od mene ne od njih - kazao je Knežević.

Milana Kneževića privela policija u Botunu

Zećani skandiraju: „Ustaše“

Policija kreće u potiskivanje građana jer su odbili da postupe po naređenju.

Okupljeni su seli i pevaju „Oj, svijetla majska zoro“.

Oko 200 policajaca je opkolilo oko 100 meštana.

U Botun je stiglo i 10 policajki.

Policija je upozorila novinare da im nije bezbedno da budu u blizini okupljenih građana.

Jedan od meštana je u izjavi za televiiju poručio da će, ako policija interveniše, cela Zeta biti blokirana.

- Neće moći niko da prođe, ni na aerodrom - rekao je on.

Policija je ranije izdala naređenje okupljenima da napuste lokaciju planiranu za gradnju postrojenja i uklone vozila.

Ukoliko ne postupe po naređenju, policija će, kako je rečeno, sprovesti najblaže mere prinude.

- Posle današnje intervencije policije potpuno je sve više besmisleno u državi Crnoj Gori. Očigledno smatraju da treba da se pravi politička kalkulacija jer sam do jutros bio član parlamentarne većine i smatrali su da će selekcijom i izostankom moga hapšenja nešto učiniti da promene moj stav koji sam i ranije saopštio, a tiče se eventualne intervencije. Ono što se danas dogodilo ne pamtim ni za vreme Đukanovićeve diktature - poručio je Knežević.