Poplavljena imanja i objekti, problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova samo su neke od posledica nevremena u Crnoj Gori, a operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova za protekla 24 sata upućeno je 450 poziva, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Posledice obilnih padavina najizraženije su u Nikšiću, Danilovgradu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Ulcinju, Pljevljima, Podgorici, Kolašinu i Beranama, a građani su najčešće prijavljivali poplavljena imanja i objekte, kao i probleme u saobraćaju, saopštio je MUP Crne Gore.

Brojni objekti ugroženi su u podgoričkom naselju Mareza, nikšićkim naseljima Grebica i Duklo, Adi Bojani, a voda je već prodrla u kuće i ugostiteljske objekte u Danilovgradu.

Kako prenosi i portal Dan, širi pojas vodoizvorišta Mareza pod vodom. Poplavljena je saobraćajnica ka Daljmu a otežan je saboraćaj na bulevaru ka Danilovgradu.

Danilovgradski bulevar na skretanju ka Marezi danas je pod vodom, kao i priključni put koji vodi ka Tološima.

Na račvanju saobraćajnica ka Daljmu put je preplavljen što se vidi na snimku:

Prema poslednjem popodnevnom preseku, svi vodostaji reka su u opadanju osim reke Zete i Skandarskog jezera.

Zbog odrona i izlivanja reka obustavljen je saobraćaj na više putnih pravaca, uključujući regionalne puteve Đurđevića Tara–Mojkovac, Danilovgrad–Glava Zete, Podgorica–Danilovgrad u mestu Orja Luka, kao i na putu Kolašin–Berane, preko tunela Klisura.

"U Podgorici je zatvoren most Širalija u Rogamima. Više objekata je ugroženo u naselju Mareza. U Nikšiću u naseljima Grebica i Duklo ima ugroženih kuća", saopštio je MUP.

Građanima je savetovano prilagode aktivnosti trenutnim vremenskim uslovima i izbegavaju boravak na otvorenom tokom najintenzivnijih padavina i udara vetra i da prate zvanična saopštenja i preporuke nadležnih službi.

Preporučeno je da se posebna pažnja obrati na stanje vodotokova i stabilnost objekata, naročito na područjima sklonim poplavama i klizištima, ali i da se osigura slobodan pristup vatrogasnim i spasilačkim službama u slučaju intervencije.

Obaloutvrda u Beranama zaštitila grad od poplava

Opština Berane je saopštila da je obaloutvrda, uprkos obilnim padavinama i visokom vodostaju, uspešno zaštitila grad od poplava, te da urbana područja nisu bila poplavljena.

Tokom intenzivnih padavina zabeležena su lokalna oštećenja dela obaloutvrde, što je, kako ističu u opštini, uobičajeno kod novih hidrotehničkih objekata i predstavlja test njihovog ponašanja u ekstremnim uslovima.

"Tokom obilnih padavina i usled snažnih hidrodinamičkih i erozionih procesa zabeležena su lokalna oštećenja dela obaloutvrde. Takve pojave nisu neuobičajene kod novih hidrotehničkih objekata i predstavljaju test ponašanja sistema u ekstremnim uslovima", saopštili su iz opštine.

poplave Crna Gora Foto: RTCG printscreen

Naglašavaju da je objekat izgrađen u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, projektovanim protočajima i bezbednosnim kriterijumima, te da je u datim uslovima dokazao svoju funkcionalnost.

"Objekat je u garantnom roku i sva oštećenja biće sanirana u skladu sa ugovornim obavezama izvođača, uz dodatne mere kojima će se dodatno unaprediti stabilnost i sigurnost sistema", dodali su.