Lider Demokratske narodne partije, Milan Knežević, pozvao je Željka Ivanovića da ide na poligraf i izjasni se da li je išao kod Mila Đukanovića za pomoć, u gostovanju na TV Adria.

„To je jedna medijska prostitutka jer ja znam kako smo ga mi plaćali 2016. godine. Htio je da igra kazačok na stolu za 500 eura. Bacali smo po njemu pare kao po pjevačici na Ibarskoj magistrali“, ispričao je Knežević.

Kako je poručio lider DNP-a, Željko Ivanović, „u ljudskom smislu i političkom, korpu paradajza ne valja“.

„On da ima obraza prvi bi rekao ja neću da uzimam sponzorstvo od ovih srpskih medija. Što će meni pare od Mtel-a, od Telekoma…“, naveo je Knežević.

On je podsetio da je Ivanović pre pet, šest meseci u svakoj kolumni napadao Milojka Spajića.

„Je li tako? Napada li ga više?“, upitao je lider DNP-a.

Kako objašnjava, to je zato što je zaposlio snahu, sinovljevu ženu u Vladu, u ministarstvo Majde Adžović. Neće Željko, tvrdi Knežević, ni snahi da daje pare iz svog džepa.

„To je taj Željko, „lovac na zmajeve“, a što je najveća sprdnja, taj čovjek je iz Srbije. Njegovom đedu Jeremiji Ivanoviću, iz sela Guberevac, Oština Knić, stoji šajkača na nadgrobnom spomeniku. On bježi od svog đeda i svaki put kad to radi upadne u septičku jamu sopstvenih kontraverzi“, naglasio je Knežević.

Prema njegovim rečima, Željko Ivanović pokušava da skrene pažnju Aleksandru Vučiću.

„Ajde, ako ima herca, neka dođe na poligraf kod Petra Komnenića i da odgovori na pitanje je li išao kod Mila Đukanovića skoro da mu traži pare da spasava Vijesti da ih ne kupi neka srpska firma. Ja ga sad pitam, neka to saopšti crnogorskoj javnosti. Pravo preče kupovine ima Željko Ivanović, ali mu se ne daju njegove pare. Mislim da je vrijednost 33 ili 35 miliona eura. Sad nema problem da ode kod Mila Đukanovića, išao je još kod jednog biznismena podgoričkog. Oni su počeli tako što su ukrali milion eura Milu Đukanoviću“, upitao je Milan Knežević.