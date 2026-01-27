Slušaj vest

Kada je afera sa eksplicitnim snimkom u Crnoj Gori isplivala u javnost oboje su podneli ostavke.

Dejan Vukšić je doskorašnji direktor ANB, crnogorske tajne službe, i bivši savetnik predsednika Milatovića. Mirjana Pajković je do petka bila državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Mirjana Pajković iznela svoju stranu priče

Ona je sada izašla i ispričala svoju priču za veb-televiziju crnogorskog "Dana", i govorila je o pretnjama i ucenama kojima je bila izložena od strane Vukšića.

Govorila je o neadekvatnoj reakciji državnih organa na nasilje koje trpi u dužem periodu, o ozbiljnim prijetnjama koje nesu rezultirale hapšenjima, kao i o nemoći šefa države da reaguje na njene prijave.

Smatra da i njen slučaj pokazuje da zakon nije jedanak za sve, te da u Crnoj Gori nema rodne ravnopravnosti, niti zaštite ljudskih prava i sloboda.

- Želim da ohrabrim i da zamolim svaku ženu da se oslobodimo te teorije da smo mi dame i gospođe i da ćemo biti dame i gospođe i prećutati i kada nas neko napadne. Ja sam tu napravila prvu grešku i to je ono što najviše zameram sebi, jer kada sam bila izložena ekstremnom nasilju, koje sam predočila na društvenim mrežama, gde mi je prvi čovek uz predsednika države, nekadašnji direktor ANB-a, vrlo uporno i dugotrajno u toku celog razgovora pretio da mi neće biti mesta i života u Crnoj Gori, da će moj šef videti nešto što me kompromituje, gde mi jasno i direktno pripretio da za mene ima kompromitujući materijal, što sam to u tom trenutku prećutala. On je to meni rekao lično nakon što sam odbila da postupim onako kako je on to od mene tražio - tvrdi Pajković, koja je kasnije podnela više prijava protiv Vukšića.

Kao pravnica primjećuje da zakoni u Crnoj Gori nisu toliko savremeni, te da su zločini savremeniji od zakonskih uredbi.

- Primera radi, kada vas neko ucenjuje, neko moćniji će vam tražiti neku uslugu, neko ponašanje koje vi u tom trenutku ne želite, a ako to odbijete da učinite nekom ko je oličenje najvišeg državnog autoriteta, vas neće neko fizički udariti, ovo je 21. vek, ali vam hoće vrlo jasno uništavati život po svim osnovama. Pozivam sve državne funkcionere i moćnike da vode računa kako razgovaraju sa običnim građanima. Ako neko ko je bitna figura u bezbednosnom sektoru pripreti da će vam kad-tad naneti štetu zbog toga što ga niste ispoštovali, da li je moj osećaj straha nerealan? On je utemeljen – istakla je Pajković.

Kako je ukazala, da je obični građanin nekome rekao da mu neće biti života u državi, istog trenutka bio bi lišen slobode.

- Neka mi sad niko od državnika i moćnika kaže da je zakon jednak za sve, kad imamo tako jasno sliku da nije jednak za sve - naglasila je Pajković. Ona je podnela prijavu i zbog pretnji i ucena, nakon što je predsedniku države predala kandidaturu za zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

- Imala sam vrlo kvalitetan razgovor sa predsednikom države povodom kandidature. Onda se desilo nešto što nije po zakonu. Diskreciono pravo predsednika države bilo je da predloži drugog kandidata. U oglasu koji je predsednik države potpisao najavljeno je objavljivanje liste predloženih kandidata. Predsednik države je prekršio zakon i ja sam podnela tužbu u vezi s tim. Imala sam razloga da posumnjam da nešto nije u redu, odnosno da mu je njegov savetnik rekao da ja nijesam dobar kandidat. Obratila sam se predsedniku države u vezi sa snimcima i pretnjama njegovog savetnika za bezbjednost. Nisam dobila odgovor na to. Predsednik države nije reagovao kako je trebao da reaguje - ističe Pajković, navodeći da je podnela krivičnu prijavu zbog nasilja, shvatajući da ne postoje drugi mehanizmi.

Smatra da je tužilaštvo dosta kasnilo sa reakcijom po njenim prijavama, kao i mnoge druge institucije sistema.

- Predsednik države je upoznat sa tom krivičnom prijavom i nije reagovao. Moja je sreća što nisam neuka stranka i što znam pravni put. Predsedniku države napismeno sam dostavila kako je njegov savetnik postupao, a reakcija je uslEdila tek nakon što su se mediji zainteresovali za ovaj slučaj - kaže Pajković.

Ona naglašava da se u njenom slučaju dešava i jedan od najopasnijih oblika povrede časti i ugleda.

- Dešava se nešto što je u pravničkoj praksi najveća povreda ugleda - iznose se navodi da sam ja bliska kriminalnim strukturama. Time mi je naneta višestruka šteta, a dovedena je u pitanje i moja bezbednost, kao i ljudi u mom okruženju. Najgore u toj situaciji je da vi ne možete izvaditi potvrdu u MUP-u da li ste operativno interesantno lice. To ne sme da kaže niko osim u fazi istrage. Moja reakcija bila je krivična prijava - rekla je Pajković, koja smatra da su nosioci najviših državnih funkcija lišeni ljudske empatije, te da se žena pokušava poništiti po svim osnovama.

Vukšić, Mirjana Pajković, snimak i ostavke

I Vukšić i Pajkovićeva su podneli ostavke, obrazloživši ih ličnim razlozima.

Vukšić je u svom saopštenju negirao bilo kakvo objavljivanje eksplicitnih snimaka na internetu.

- Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put video tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama - naveo je Vukšić u saopštenju.

Dejan Vukšić Foto: Youtube/Za budućnost Kotora

Vukšić tvrdi da mu je Pajkovićeva u oktobru 2024. "protivpravno otuđila mobilni telefon koji je potom zloupotrebljen", čime mu je "grubo povređena privatnost". Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audio snimak gde se čuje da on preti Mirjani Pajković i to sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore.

- O tom događaju nadležni poseduju informaciju. Reči koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su objavljene posle tri meseca, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona - naveo je Vukšić i dodao da se svesno "pokušava izvršiti zamena teza" u kojoj se on "kao oštećeni" nastoji "predstaviti kao izvršilac krivičnog dela".

On kaže da je u martu prošle godine sa nepoznatog broja primio "uznemirujuće poruke" sa pomenutim audio snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu pretnju i pokušaj ucene da "odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda" što je, kako je kazao, shvatio kao poruku da će taj audio snimak biti objavljen ukoliko ne posluša "instrukcije".

Vukšić je u trenutku podnošenja ostavke Pajkovićevu povezao sa kavačkim kriminalnim klanom.

- Bez obzira na to što smatram da je imenovana faktički izvršila više krivičnih dela i da je povezana sa kavačkom kriminalnom strukturom, zbog čega sam protiv nje početkom godine podneo krivičnu prijavu, imajući u vidu da sam joj uputio neprimerene reči koje nisu odraz mog vaspitanja, iz moralnih razloga podnosim ostavku na mesto savetnika Predsednika - kazao je on tada.

ANB odbacila svaku vezu sa skandalom

ANB je prethodno odbacila svaku vezu sa objavama privatnih prepiski, video i foto materijala kojima se ugrožava privatnost građana.

- Agencija zakonito vrši poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje ustavom zagarantovana prava. Privatne prepiske i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesovanja Agencije i kao takve ne mogu se dovesti u vezu sa ANB - saopštili su iz Agencije.