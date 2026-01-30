Slušaj vest

Policija Crne Gore nastavlja potragu za osuđenim beguncem Milošem Medenicom, sinom bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je takođe osuđena.

Bekstvo Miloša Medenice iz kućnog pritvora neposredno nakon što mu je izrečena presuda, gotovo da više uopšte nije tema u podgoričkim medijjima.

Iako se tvrdilo da Miloš Medenica nije napustio Crnu Goru, za njim je pored lokalne i nacionalne za manje od 24 sata raspisana i međunarodna poternica.

Miloš Medenica je pobegao neposredno pošto je njegovoj majci i njemu u Višem sudu u Podgorici u sredu izrečena prvostepena presuda kojom su osuđeni na po 10 godina zatvora.

Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica Foto: YouTube prtscr / Vijesti Online

Medenica se nalazio u kućnom pritvoru od oktobra prošle godine, ali Crna Gora nema elektronski sistem za nadzor, što znači da su policijske patrole bile u obavezi da u nekom određenom razmaku kontrolišu da li pritvorenik poštuje meru pritvora.

Budući da je osuđenik pobegao neposredno nakon izricanja presude, čemu ni on ni njegova majka nisu prisustvovali, sada se u javnosti postavlja pitanje ko mu je dojavio da beži.

Sin i majka su osuđeni na po 10 godina zatvora, iako je Tužilaštvo tražilo zatvorsku kaznu od po 20 godina. Pitanje odgovornosti za bekstvo Medenice juče je jasno postavio predsednik države Jakov Milatović, a nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da je za njega informacija o bekstvu pritvorenika neprihvatljiva.

Postoje tvrdnje da je pobegao u Dubai

Milatović je od Spajića zatražio da smeni sve u lancu odgovornosti za ovaj slučaj, a ako to ne učini da lično preuzme odgovornost.

Ništa se, međutim, od toga nije dogodilo. Za sada postoji samo razmena optužbi o tome ko je odgovoran ili odgovorniji za bekstvo Medenice, koji je osuđen kao šef kriminalne bande.

I dok neki tvrde da Medenica nije napustio Crnu Goru, lider PZP Nebojša Medojević veruje da njegovo bekstvo finansira najuticajnija opoziciona DPS, kao i da je osuđenik pobegao preko Albanije ili Kosmeta, te da se već nalazi u UAE.

Podsetimo, supruga Miloša Medenice odbila je da preda policiji mobilne telefone koje su tražili, a nije pristala ni na poligrafsko testiranje.