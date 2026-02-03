Slušaj vest

Prvostepeni osuđenik, Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice, objavio je novi snimak koji je izašao na mreži X.

Kako nalog „Istina“ komentariše, javnost neka proceni radi li se o pravom ili ipak lažnom, AI snimku.

Screenshot 2026-02-03 093644.jpg
Foto: X printscreen

- Ko laže, taj i krade! Javnost neka proceni da li je Miloš Medenica bot ili Demokrate (je*iguzi) i direktor Šćepanović obmanjuju javnost!, objavili su oni.

Podsetimo, prethodni video objavljen je u nedelju uveče posle čega se odmah oglasila crnogorska policija sledećim rečima:

"Uprava policije Crne Gore izdala je saopštenje povodom videa koji je večeras objavljen na društvenim mrežama, na kojem se begunac Miloš Medenica obraća policiji.

Policija je saopštila da se radi o manipulativnom sadržaju koji sadrži obmanjujuće informacije, usmerenom na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

- Reč je o video snimku na kojem je Miloš Medenica navodno pobegao, a koji je sintetički generisan, odnosno kreiran korišćenjem alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (tzv. AI-generisan ili "deepfake" sadržaj), sa ciljem stvaranja lažnog utiska i obmanjivanja javnosti - navodi UP."

download.jpg

 Dodaju da nadležne organizacione jedinice Uprave policije preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdile identitet lica koja su učestvovala u kreiranju, distribuciji i plasiranju pomenutog video materijala, kao i da bi rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja.

Ko je Miloš Medenica

Miloš Medenica je sin Vesne Medenice, bivše predsednice Vrhovnog suda u Crnoj Gori, koji je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora, a zbog bekstva iz kućnog pritvora za njim je raspisana poternica.

Miloš Medenica je osuđen za razna krivična dela  - zbog stvaranja kriminalne organizacije, krijumčarenja, protivpravni uticaj i sprečavanje dokazivanja, pišu crnogorski mediji.

miloš medenica, red notice interpol.jpeg
Foto: Interpol

Sud je odredio da se Milošu Medenici, sinu Vesne Medenice, odmah odredi pritvor, a kako ga policija nije pronašla na adresi gde je trebalo da bude s nanogicom, za njim je raspisana poternica.

Kurir.rs/X/Borba.me

6111.jpg
Miloš Medenica Milan Knežević
download.jpg
2998737-6111-edit.jpg
Interpol.jpg
medenica.jpg