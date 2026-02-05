Slušaj vest

Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović kazao je da je osuđena bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica boravila u stanu svog sina Miloša dan pre izricanja presude.

Šćepanović je, gostujući u emisiji "Načisto" na Televiziji Vijesti kazao da je Miloš Medenica, prema saznanjima policije, stan napustio isto to veče oko 23 sata.

"27. januara, u predvečernjim časovima, oko 18 časova, u stan Miloša Medenice došla je njegova majka. Zadržala se neki period. U večernjim satima, Miloš Medenica se u 23:03 udaljio na određenu lokaciju, a policija je utvrdila i ko mu je pruzio logistiku", kazao je Šćepanović.

Vesna Medenica

"Policija je pregledala oko 100 objekata u crnoj Gori u potrazi za njim", kazao je Šćepanović.

Upitan da li ima saznanja o tvrdnjama koje je izneo poslanik Nikola Zirojević da je Miloš Medenica i ranije kršio mere zabrane napuštanja stana kako bi prisustvovao slavljima, Šćepanović je kazao da takvih saznanja nema.

Direktor policije je kazao i da je supruga Miloša Medenice podnela pritužbu na rad policije zbog uznemiravanja, te da se javila Centru za socijalni rad zbog uznemiravanja dece.