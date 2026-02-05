Slušaj vest

Novi snimci na kojim je navodno Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koji je već danima u bekstvu, pojavili su se na društvenim mrežama posle emitovanja emisije “Načisto” u kojoj je jedan od gostiju bio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

“Velika podrška za direktora policije Lazara Šćepanovića u emisiji Načisto uz poruku: O, moj direktore, nemoj molim te da podneseš ostavku. Ako je podneseš ili te smene - obećavam da ću da se predam”, čuje se na prvom snimku koji je objavljen na profile Istina na mreži X.

Nedugo zatim pojavio se i drugi snimak na kojem je navodno Medenica bez kape.

“Moj Šćepanoviću, ja te branim, a ti me ucenjuješ sa majkom da ću morati da se predam da bih nju vadio iz zatvora. E, sad i da poneseš ostavku neću da se predam”, kaže Medenica na drugom snimku.

Uprava policije saopštila je da je prvi u nizu objavljenih snimak na kojem je navodno Medenica izrađen korišćenjem alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

“Povodom video snimka koji je večeras objavljen na društvenim mrežama, a koji su preneli i pojedini mediji, obaveštavamo javnost da je reč o manipulativnom sadržaju koji sadrži obmanjujuće informacije, usmerene na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije”, saopštili su tim povodom iz Uprave policije.