OBJAVLJENI NOVI SNIMCI NA KOJIMA JE NAVODNO MILOŠ MEDENICA: Obećao da će se predati ako direktor policije podnese ostavku, pa se predomislio (VIDEO)
Novi snimci na kojim je navodno Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koji je već danima u bekstvu, pojavili su se na društvenim mrežama posle emitovanja emisije “Načisto” u kojoj je jedan od gostiju bio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.
“Velika podrška za direktora policije Lazara Šćepanovića u emisiji Načisto uz poruku: O, moj direktore, nemoj molim te da podneseš ostavku. Ako je podneseš ili te smene - obećavam da ću da se predam”, čuje se na prvom snimku koji je objavljen na profile Istina na mreži X.
Nedugo zatim pojavio se i drugi snimak na kojem je navodno Medenica bez kape.
“Moj Šćepanoviću, ja te branim, a ti me ucenjuješ sa majkom da ću morati da se predam da bih nju vadio iz zatvora. E, sad i da poneseš ostavku neću da se predam”, kaže Medenica na drugom snimku.
Uprava policije saopštila je da je prvi u nizu objavljenih snimak na kojem je navodno Medenica izrađen korišćenjem alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.
“Povodom video snimka koji je večeras objavljen na društvenim mrežama, a koji su preneli i pojedini mediji, obaveštavamo javnost da je reč o manipulativnom sadržaju koji sadrži obmanjujuće informacije, usmerene na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije”, saopštili su tim povodom iz Uprave policije.
Kurir.rs/Portalanalitika