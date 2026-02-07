Ne isključuju mogućnost da je Medenica u Crnoj Gori

Ne isključuju mogućnost da je Medenica u Crnoj Gori

Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da će u ponedeljak biti održan sastanak premijera Milojka Spajića sa predstavnicima bezbednosnog sektora i pravosuđa.

Sastanku bi trebalo da prisustvuju on, direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, predjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, i ministar pravde Bojan Božović.

Spajić je inicirao sastanak krajem januara, posle informacije kako policija nije mogla po izricanju zatvorske kazne da pronađe Miloša Medenicu, kojem je bila određena mera zabrane napuštanja stana. Od tada se Medenici gubi svaki trag.

Ministar Danilo Šaranović Foto: Printscreen/Youtube

Gostujući na Prvoj, Šaranović je rekao kako znaju ko su osobe koje su logistički pomogle Medenici pri bekstvu.

"Zna se pravac kretanja na nekoliko lokacija. Da li se istraga odnosno radnje na lociranju Miloša Medenice kreću pozitivno, želim da kažem da na bazi mojih saznanja – Uprava policije primenom i načinom organizacije može doći do toga da ovo lice bude locirano", dodao je Šaranović.

I dalje ne isključuju mogućnost da je Medenica u Crnoj Gori.

Šaranović je istakao i kako policija radi na identifikaciji osoba koje plasiraju na društvene mreže video snimke na kojima se navodno obraća Medenica, a za šta su organi reda ranije saopštili kako je u pitanju proizvod vještačke inteligencije.