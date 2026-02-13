Slušaj vest

Crnogorski biznismen Veselin Vesko Barović (73) uhapšen je sinoć, sat pre ponoći, zbog sumnje da je počinio krivično delo utaja poreza, ali i neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Uprava policije (UP) saopštila je da se Barović sumnjiči da je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 evra, a da su od njega, tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posedu.

Vijesti prenose da će službenici Sektora za borbu protiv kriminala u ovom predmetu, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, u daljoj fazi izviđaja nastaviti sa radnjama finansijske istrage u odnosu na Barovića.

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odseka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su, naime, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, a uz podršku Poreske uprave Crne Gore, nakon sprovedenih sveobuhvatnih ciljanih aktivnosti procesuirali V.B zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa - navodi UP, prenosi RTCG.

Policija sumnja se da je Barović počinio krivično delo na način što je tokom 2018. godine, kao fizičko lice, u cilju izbegavanja plaćanja poreza i drugih propisanih dažbina, odnosno poreza na kapitalnu dobit od prodaje udela u pravnom licu, nije prijavio zakonito stečeni prihod koji je od uticaja na utvrđivanje ovih obaveza i da je prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje.

- On je to učinio na način što je, kako se sumnja, kao fizičko lice kupio 7% vlasničkog udela kapitala društva “C” doo Podgorica u pravnom licu “T” doo Podgorica za 98.000,00 evra, nakon čega je kao fizičko lice prodao isti vlasnički udeo kao član društva koji ima neograničeno pravo svojine na udelu koji predstavlja 7% kapitala društva u pravnom licu “T” doo Podgorica kupcu S.B, za iznos od 3.785.704 eura, čime nije u zakonskom roku prijavio zakonito stečen prihod od kapitala, odnosno razliku između kupovne i prodajne cijene imovine u iznosu od 3.687.704 eura, te na taj način po osnovu obračuna poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, utajio porez u iznosu od 331.893,36 eura, a čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na direktnu štetu Budžeta Crne Gore", saopštila je UP.

Sprovodeći dalje aktivnosti u okviru nacionalne akcije „Browing“, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Kotoru, te postupajući po prethodno iniciranim i dobijenim naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, sinoć su izvršeni pretresi više objekata na području Podgorice, Danilovgrada i Budve, koje koristi Barović.

"Oduzeta su dva komada vatrenog oružja – dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 komada municije za automatsko oružje „Herckler & Koch“", saopštila je UP.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, on je lišen slobode u 22.43 časova i u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biće sproveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Službenici Uprave policije sinoć su pretresali stanove, kuće i objekte, koje koristi Barović.

Barović je, nakon pretresa kuće u Bandićima, pozvan da u zgradi Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije da zvaničnu izjavu.

Barović preko 30 godina važi za jednog od najbližih prijatelja bivšeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića.

Foto: RINA

Pominjao se u optužnici italijanskog tužioca Đuzepea Šelzija kao jedan od bosova "duvanskog šverca", koji je tokom 90-ih godina išao preko Crne Gore.

Tokom masovne vaučerske privatizacije kao vlasnik "Eurofonda", sa grupom povezanih lica i firmi, preuzeo je više crnogorskih preduzeća, a aktivan je bio i na berzama – u Crnoj Gori i u regionu.