Slušaj vest

Podgorički biznismen Veselin Vesko Barović, koji je uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje da je utajio porez, 2018. godine završio je na spisku osoba kojima je zabranjen ulazak u Srbiju jer je bio bezbednosno interesantna osoba. On je 2007. godine hapšen zbog sumnje da je ugrožavao sigurnost u kockarnici budvanskog hotela "Maestral".

Policija sumnja da je Barović počinio krivično delo tako što je tokom 2018. godine, kao fizičko lice, radi izbegavanja plaćanja poreza i drugih propisanih dažbina, odnosno poreza na kapitalnu dobit od prodaje udela u pravnom licu, nije prijavio zakonito stečeni prihod koji je od uticaja na utvrđivanje ovih obaveza i da je prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje.

Oduzeta su dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 metaka za automatsko oružje marke "Hekler & Koh".

Barović je u više mandata bio predsednik Košarkaškog saveza Crne Gore. Član je upravnih odbora većeg broja crnogorskih preduzeća, suvlasnik privatizacionog fonda i vlasnik nekoliko firmi.

1/4 Vidi galeriju Veselin Barović Foto: Saša Pavlić Koki, Uprava policije Crne Gore, Uprava policije Crne Gore

Milov prijatelj, pominjao se u italijanskoj optužnici zbog duvanskog šverca

Barović je preko 30 godina važio za jednog od najbližih prijatelja bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića. Tokom 90-ih pominjao se u optužnici italijanskog tužioca Đuzepea Šelzija kao jedan od bosova "duvanskog šverca" preko Crne Gore.

Tokom masovne vaučerske privatizacije, kao vlasnik „Eurofonda“, sa grupom povezanih lica preuzeo je više crnogorskih preduzeća i bio aktivan na berzama u Crnoj Gori i regionu.

Barović je bio ključna figura crnogorske košarke skoro tri decenije, predsednik KK Budućnost u vreme najvećih uspeha kluba i predsednik Košarkaškog saveza u nekoliko mandata.