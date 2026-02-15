MELANIJA TRAMP POZVALA ŽENU PREDSEDNIKA CRNE GORE: Mileni Milatović upućen zvaničan poziv za učešće na ekskluzivnom svetskom događaju!
Supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, uputila je zvaničan poziv supruzi predsednika Crne Gore, Mileni Milatović, za učešće na inauguralnom sastanku globalne inicijative „Zajedno negujemo budućnost: Globalna koalicija za našu decu“, koji će biti održana u Beloj kući narednog meseca.
Prestižan međunarodni forum
Reč je o prestižnom međunarodnom forumu koji okuplja supružnike šefova država iz celog sveta sa ciljem unapređenja dobrobiti djece kroz obrazovanje, inovacije i primjenu savremenih tehnologija.
„Poziv Mileni Milatović predstavlja snažno međunarodno priznanje posvećenosti Crne Gore razvoju dece i mladih u digitalnoj eri – od bezbednosti na internetu do primene veštačke inteligencije i naprednih obrazovnih rešenja.
Učešće na ovom skupu otvara prostor za jačanje međunarodne saradnje, razmenu najboljih praksi i dodatnu promociju inicijativa koje podstiču digitalnu pismenost, razvoj talenata i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za nove generacije“, navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/borba.me)