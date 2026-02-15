Slušaj vest

Supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, uputila je zvaničan poziv supruzi predsednika Crne Gore, Mileni Milatović, za učešće na inauguralnom sastanku globalne inicijative „Zajedno negujemo budućnost: Globalna koalicija za našu decu“, koji će biti održana u Beloj kući narednog meseca.

Prestižan međunarodni forum

Reč je o prestižnom međunarodnom forumu koji okuplja supružnike šefova država iz celog sveta sa ciljem unapređenja dobrobiti djece kroz obrazovanje, inovacije i primjenu savremenih tehnologija.

„Poziv Mileni Milatović predstavlja snažno međunarodno priznanje posvećenosti Crne Gore razvoju dece i mladih u digitalnoj eri – od bezbednosti na internetu do primene veštačke inteligencije i naprednih obrazovnih rešenja.

Učešće na ovom skupu otvara prostor za jačanje međunarodne saradnje, razmenu najboljih praksi i dodatnu promociju inicijativa koje podstiču digitalnu pismenost, razvoj talenata i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za nove generacije“, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/borba.me)

