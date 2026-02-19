Spajić nije bio u vozilu u vreme nesreće

Nezgoda se dogodila juče oko 16:30 časova, na putnom pravcu Mateševo - Kolašin, a drugim vozilom, BMW-om sa stranim registarskim tablicama, upravljao je V.S. (21) iz Ukrajine. Ovo je treća nesreća u roku od nepune dve godine u kojoj je učestvovalo vozilo iz pratnje premijera Crne Gore.

Krajem marta prošle godine blindirani auto sestre Mila Đukanovića prošao je kroz crveno, i zakucao se u službeno vozilo premijera Spajića, a krajem novembra 2024. godine, podgorička policija je uhapsila S.R. (49), koji je, kako su saopštili, vozeći u pijanom stanju udario u službeno vozilo koje se koristi za lično obezbeđenje premijera Crne Gore.

Naime, Uprava policije juče je saopštila da Milojko Spajić, štićeno lice, nije bio u vozilu sa povređenim policajcima, već u drugom vozilu iz pratnje. Potvrđeno je da su policajci zadobili teške povrede, ali da nisu životno ugroženi.

- Na osnovu do sada preduzetih radnji i prikupljenih informacija, sumnja se da se saobraćajna nezgoda dogodila kada je ukrajinski državljanin, koji je upravljao automobilom marke BMW, krećući se regionalnim putem R-13 od Podgorice ka Kolašinu, na delu puta gde postoji puna uzdužna, odnosno neprekinuta, linija, iz razloga koji su za sada neutvrđeni, prešao u suprotnu traku i došlo do kontakta prednjeg dela vozila sa prednjim delom službenog vozila iz pratnje štićenog lica, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici - saopštila je policija.

Dodaje se da je u nesreći učestvovalo službeno vozilo marke mercedes, prvo vozilo u pratnji štićenog lica, kojim je u trenutku nesreće upravljao policajac M.K. U vozilu su se nalazila još dva policajca.

Ukrajinac (21) uhapšen



Ukrajinac V. S. (21) uhapšen je nakon što je izazvao saobraćajnu nesreću u mestu Skrbuša kada su povređena tri policajca iz pratnje crnogorskog premijera Milojka Spajića, saopštila je juče Uprava policije Crne Gore.

Vozač sestre Mila Đukanovića udario u vozilo iz pratnje



Prošle godine je u Podgorici došlo do teške saobraćajne nesreće u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u kojoj, srećom, nije bilo povređenih. Kako su crnogorski mediji tada preneli, oštećeno je službeno vozilo koje je bilo u pratnji premijera Milojka Spajića.

Prema pisanju Portala RTCG, policija sumnja da je nezgodu izazvao lični vozač advokatice Ane Kolarević, inače sestre bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Udes se desio na raskrsnici Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Ulice Svetozara Markovića, a u oštećenom službenom automobilu nije bio premijer Spajić.

Blindirano vozilo advokatice Ane Koralević navodno je prošlo je kroz crveno u punoj brzini i zakucalo se u vozilo iz pratnje premijera Crne Gore, Milojka Spajića.

Na automobilu iz pratnje premijera pričinjena je veća materijalna šteta.

Policija u Crnoj Gori tada je obavestila tužilaštvo o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo premijera Crne Gore i vozača advokatice Ane Đukanović, a prema tadašnjem pisanju tamošnjih medija policija je ispitivala da li je vozač Đukanovićeve namerno izazvao udes.

U pijanom stanju udario u vozilo za lično obezbeđenje Spajića



Inače, još jedan incident desio se krajem novembra 2024. godine kada je podgorička policija uhapsila S.R. (49), koji je, kako su saopštili, vozeći u pijanom stanju udario u službeno vozilo koje se koristi za lično obezbeđenje premijera Crne Gore, Milojka Spajića.

- On je upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola u mestu Velje brdo u Podgorici, prešao u kolovoznu traku za kretanje vozila iz suprotnog smera i tom prilikom ostvario kontakt sa službenim vozilom koje se koristi za lično obezbeđenje predsednika Vlade Crne Gore, Milojka Spajića. Predsednik Vlade se nije nalazio u vozilu u trenutku saobraćajne nezgode - saopšteno je tada uz Uprave policije.