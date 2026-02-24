Slušaj vest

Protest meštana Botuna, koji su se jutros okupili ispred gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, završen je, a novo okupljanje najavljeno je za sutra u jutarnjim časovima.

Meštanin Bojan Terzić, kazao je da su u prethodnom periodu pokušavali da problem reše na institucionalnom nivou, te da se radi o blokadi, kako radnici ne bi stigli na gradilište.

"U prethodnom periodu smo pokušavali da na institucionalnom nivou rešimo problem i zaustavimo gradilište koje je, po našem mišljenju, protivzakonito započeto. Kompletan otpad od proizvodnje kombinata aluminijuma koji je decenijama nepravilno skladišten sada se ponovo otkopava. To su tzv. anode koje su sastavljene od katrana i raznih ugljovodonika od kojih je 90 odsto kancerogeno", naveo je Terzić.

On tvrdi da, kako kaže, to ne predstavlja opasnost samo za građane Zete, već i za celokupno stanovništvo.

"Nadamo se da će država pokazati da je dobronamerna i da će reagovati u interesu građana. Takođe, očekujemo da gradonačelnik podnese ostavku“, poručio je Terzić.

Nema odustajanja od protesta dok ne odu poslednji radnik i mašina

On je kazao da meštani neće odustati od protesta dok god na gradilištu bude ijedan radnik i mašina.

"Danas će donosioci odluka dobiti prijave koje ćemo, zajedno sa advokatskim timom, sastaviti u vezi sa kancerogenim otpadom", najavio je Terzić.

1/5 Vidi galeriju Botun protesti Foto: screenshot RTCG

Terzić je kazao da imaju podršku predsednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića kao i lidera DNP-a Milana Kneževića.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je početkom februara da su se stekli preduslovi da se gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu pusti u rad. Radovi na gradilištu bili su privremeno obustavljeni zbog nepravilnosti koje su utvrđene zapisnikom građevinskog inspektora. Investitor je otklonio nepravilnosti, a deo nedostajuće dokumentacije dostavljen je nadležnim organima.