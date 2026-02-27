Slušaj vest

Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića. Zgradu su opkolile posebne jedinice policije.

Javljeno je i da je u toku pretres imovine koju koristi Đukanović u Podgorici. Takođe, pretresa se i imovina koju koristi u Nikšiću. U pitanju je akcija koja se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Aco Đukanović važi za jednog od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.

On je krajem 2006. kupio akcije Nikšićke banke, kojoj je godinu kasnije promijenio ime u Prva banka Crne Gore.

U međuvremenu, predsednik Kluba poslanika Demokratske Crne Gore i generalni sekretar ove partije Boris Bogdanović objavio je zvaničnu imovinu Aca Đukanovića.

Naglasio je da je u pitanju „čitava imperija“.

– Ovo je zvanična imovina Aca Đukanovića. Ovo nije stan. Ovo nije kuća. Ovo je čitava imperija, zgrada po spratovima, podrumima i desetinama garažnih jesta, upisana na jednog čoveka – naveo je Bogdanović.

Tvrdi da su u Đukanovićevom posedu poslovni prostori, stotine kvadrata, nivoi podzemnih etaža, sve u katastru, sve na isto ime.

Uz saopštenje objavio je i List nepokretnosti Đukanovića.

Pitao je i ko je „radio, a ko je vladao dok se ovo sticalo“…

– I zato je pitanje kratko, brutalno i neizbježno: odakle pare? Koji posao, koja firma, koja godina, koji bilans, koji porez objašnjava ovu imovinu? Ko je radio, a ko je vladao dok se ovo sticalo – istakao je poslanik.

On traži odgovor i na pitanje „zašto decenijama niko iz institucija nije pitao ono što danas pita svaki građanin koji ovo vidi“.

Banka za odabrane, krediti Darku Šariću

Od početka rada do smene Demokratske partije socijalista (DPS) avgusta 2020. u banci su depozite imale državne kompanije, brojna ministarstva i druge državne institucije, lokalne samouprave i biznismeni koji su bili bliski tada vladajućoj partiji.

Analizu poslovanja Prve banke radila je 2012. godine i Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (OCCRP) u čijim je izveštajima naveden niz navodno nezakonitih aktivnosti banke koje su, kako navode, "detaljno opisane na hiljadama stranica tajnih bankarskih dokumenata" u posedu OCCRP-a:

"Dokumenti otkrivaju korupciju, pohlepu i nestručnost. Pri sklapanju ovih poslova banka nije poštovala Zakon o sprečavanju pranja novca, vlastita pravila, niti je sledila dobru bankarsku praksu", dodaje se.

Aco Đukanović

Jedna od krivičnih prijava MANS je od Specijalnog tužilaštva tražilo proveru poslovanja Prve banke kada je u pitanju dodela neuobičajeno povoljnih kredita, uključujući i višemilionski kredit Darku Šariću koji je bio osuđen u Srbiji za krijumčarenje narkotika.

U tekstovima OCCRP-a se između ostalog navodi da je za Prvu banku Šarić bio "pouzdani klijent koji im je u vreme krize pritekao u pomoć oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge deponenata".