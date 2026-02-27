Slušaj vest

Pripadnici policije u specijalnoj opremi pošto su više sati bili ispred zgrade u Ulici Vuka Karadžića u Podgorici, u kojoj su prostorije filijale Prve banke i stan biznismena Aca Đukanovića brata Mila Đukanovića, napustili su lokaciju.

U naselju Rastoci u Nikšiću trenutno je stacionirano jedno policijsko vozilo, u neposrednoj blizini porodične kuće Đukanovića.

Dugo se nije znalo ko je naložio akciju.

Tek posle nekoliko sati, nezvanična potvrda je stigla iz podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva da oni rukovode akcijom.

Kako su za Portal Analitika kazali iz Specijalnog državnog tužilaštva akcija nije po njihovom nalogu.

“Akcija kod zgrade Prve banke nije po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva”, nezvanično je saopšteno iz SDT-a.

Takođe su im iz Uprave policije kazali da nemaju informacije o čemu je reč.

Informacija je na posletku stigla iz ODT-a.

Naime, posebna jedinica policije (PJP), po nalogu podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), vrši pretres imovine Aca Đukanovića.

Ni oni, međutim, kako saznaju iz pouzdanih izvora, ne znaju zašto je pretres naložen.

Tako će, tek po završetku pretresa, biti poznato o čemu je reč i ima li nekog dela.