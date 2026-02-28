Slušaj vest

Akcija je sprovedena na osnovu naredbi nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a pretresima je prisustvovalo i više advokata.

- Službenici policije su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Povodom navedenog biće formiran predmet radi daljeg postupanja. Zbog zaštite interesa istrage i postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija o aktivnostima izvedenim na teritoriji Podgorice.

Aco Đukanović imao čitav arsenal Foto: Uprava policije Crne Gore

Daljim aktivnostima službenika SBPK na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mestu Rastoci, policijski službenici su pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:

  • Lovački karabin marke "Mauser" sa optičkim nišanom, u ilegalnom posedu.
  • Puška marke "Brno" sa optičkim nišanom marke "Busnell", u ilegalnom posedu.
  • Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posedu.
  • Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posedu.
  • Lovački karabin marke "M-48", u ilegalnom posedu.
  • Pištolj marke "CZ 99 PARA" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime preminulog člana porodice.
  • Preko 400 komada municije različite marke i kalibra.
  • Tri prazna okvira.
  • Pet zaštitnih balističkih pancira.
  • Dvogled marke "Zeiss".

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. Po njegovom nalogu, Aco Đukanović je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

Službenici Uprave policije naglašavaju da mere i radnje iz svoje nadležnosti preduzimaju neselektivno, profesionalno i zakonito, nastavljajući beskompromisnu borbu protiv kriminala u cilju podizanja nivoa bezbednosti, poverenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava.




