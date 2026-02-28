KARABINI, PUMPARICE, PANCIRI - ČITAV ARSENAL ORUŽJA! Pogledajte šta su sve našli u kućama Aca Đukanovića, otkriveno zašto je uhapšen Milov brat (FOTO)
Akcija je sprovedena na osnovu naredbi nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a pretresima je prisustvovalo i više advokata.
- Službenici policije su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Povodom navedenog biće formiran predmet radi daljeg postupanja. Zbog zaštite interesa istrage i postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija o aktivnostima izvedenim na teritoriji Podgorice.
Daljim aktivnostima službenika SBPK na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mestu Rastoci, policijski službenici su pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:
- Lovački karabin marke "Mauser" sa optičkim nišanom, u ilegalnom posedu.
- Puška marke "Brno" sa optičkim nišanom marke "Busnell", u ilegalnom posedu.
- Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posedu.
- Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posedu.
- Lovački karabin marke "M-48", u ilegalnom posedu.
- Pištolj marke "CZ 99 PARA" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime preminulog člana porodice.
- Preko 400 komada municije različite marke i kalibra.
- Tri prazna okvira.
- Pet zaštitnih balističkih pancira.
- Dvogled marke "Zeiss".
O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. Po njegovom nalogu, Aco Đukanović je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.
Službenici Uprave policije naglašavaju da mere i radnje iz svoje nadležnosti preduzimaju neselektivno, profesionalno i zakonito, nastavljajući beskompromisnu borbu protiv kriminala u cilju podizanja nivoa bezbednosti, poverenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava.