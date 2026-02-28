Slušaj vest

Akcija je sprovedena na osnovu naredbi nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a pretresima je prisustvovalo i više advokata.

- Službenici policije su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Povodom navedenog biće formiran predmet radi daljeg postupanja. Zbog zaštite interesa istrage i postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija o aktivnostima izvedenim na teritoriji Podgorice.

Daljim aktivnostima službenika SBPK na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mestu Rastoci, policijski službenici su pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:

Lovački karabin marke "Mauser" sa optičkim nišanom, u ilegalnom posedu .

. Puška marke "Brno" sa optičkim nišanom marke "Busnell", u ilegalnom posedu .

. Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posedu.

Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posedu.

Lovački karabin marke "M-48", u ilegalnom posedu.

Pištolj marke "CZ 99 PARA" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime preminulog člana porodice.

Preko 400 komada municije različite marke i kalibra.

Tri prazna okvira.

Pet zaštitnih balističkih pancira.

Dvogled marke "Zeiss".

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. Po njegovom nalogu, Aco Đukanović je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.