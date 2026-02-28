Slušaj vest

Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović: Milan Jolović, potpukovnik u penziji, Ljuban Karan nekadašnji potpukovnik KOS-a, Karlo Dulović, stručnjak za bezbednost i terorizam

Perica Đaković, novinar iz Crne Gore je na samom početku otkrio najnovije informacije hapšenja Milovog brata:

- Sinoć je izveden pretres prostorija Ace Đukanovića, koji je jedan od najbogatijih ljudi u regionu. prvo je izvršen pretres u Podgorici gde se nalazi banka, ali je kasnije izvršen pretres i kuće njegovih roditelja u Nikšiću - kaže Đaković i dodaje:

- Ako je suditi po onome što se piše, Aca Đukanović je priveden tako da se očekuje da njega sasluša tužilac. Ako je suditi po medijima, teško je očekivati da Đukanović može završiti u zatvoru. Sinoć je kasno objavljena vest na portalima.

"Prvi pretres porodice Đukanović"

Kako Đaković tvrdi, Đukanovć je sinoć ušao u Makedoniju i to bez kontrole i pretresa:

- Tačno je da je prespavao u Makedoniji ali već tokom dana se vratio u Crnu Goru. Teško je reći da će doći do nekih dešavanja većih. Po prvi put se desilo da je izvršen pretres imovine Đukanovića. Šta će se dalje dešavati će biti interesantno. Parlament je sinoć prekinut sa radom, a tek iza 22h je uspeo da se napravi dogovor predstavnika vlasti. Zakoni su odloženi za 6. mart. Opozicija je tek materijal dobila uoči same sednice. Pitanje je da li je to sve povezano - ispričao je Đaković.

Kaže da je Aca Đukanović krenuo kao muzičar na estradi, a da je nekoliko godina kasnije postao najbogatiji čovek u regionu:

- To je bio šok za javnost u Crnoj Gori, nisu verovali da Đukanovići mogu biti uhapšeni. U Crnoj Gori je politički cirkus i ne zna se ko pije a ko plaća. Đukanovići su povezani sa ljudima u celom svetu kada je u pitanju šverc.

"Došlo je vreme za naplatu"

Jolović kaže da se Aca Đukanović ponašao kao država u državi:

- Milo Đukanović se preko naći okrenuo protiv srpskog korpusa. Sav taj šverc je bio pod okriljem stranih službi kako bi se Crna Gora utopila u NATO pakt. To je klasičan koncept stranih obaveštajnih službi. Oni su to radili sa službama iz regiona. Njegov brat se pored njega ponašao isto tako, dan danas smatra da ne treba da ima dozvolu za oružje, da je iznad osrtalih. Njemu je neko dozvolio da to radi. Ali, došlo je vreme za naplatu.

Dodaje i da su Milo i Aca imali leđa određenih političkih struktura sa zapada koji su im garantovali bezbednost dok su činili kriminalne radnje.

Dulović tvrdi da je region pod okupacijom, te da Srbija u tome nema mogućnost glasa:

- Milo je nastao još 1989. godine kada je Srbija zajedno sa obaveštajnim službama izvršila državni udar u Crnoj Gori. Milo je bio vrlo blizak službama, iznikao je zahvaljujući Slobi Milošević. Milo je došao od Skenderbega. Engleska obaveštajna služba je sada u Crnoj Gori - kaže Dulović.

Početak Mila Đukanovića

Sa druge strane, Ljuban Karan kaže da je kriminal Đukanovića počeo još od "obaveštajnog plana ocepljenja od Srbije", te da se kod osamostaljenja i finansiranja nove vade napravio problem:

- Nije bilo rapspoloženja od strane velikih država da se to finansira. Onda su se oni dogovorili kako kaže američki ambasador, svi su se u zapadnom miljeu dogovorili da se dozvoli Mili Đukanoviću šverc duvana sa Italijom. Tako je sve počelo. Kako je to teklo, vidi se po krivičnoj prijavi iz Italije - ispričao je Karan i dodao:

- Njom je bio obuhvaćen Milo Đukanović, ministri, diplomate crnogorske i biznismeni. Svi su bili uključeni u taj kriminal. Mi smo tada izgubili pristum Jadranskom moru i te posledice osećamo danas. Uticali su na dešavanja na Kosovu i Metohiji. Milo Đukanović je poslao svog šefa kabineta da nagovore generala Perišića u generalštabu da ode na tajni sastanak, a kasnije imamo da je osuđen za špijunažu.

