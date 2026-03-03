Slušaj vest

Neverovatan prizor zabeležen je na farmi krava na Žabljaku u mestu Tmajevci, kada su zaposleni jutros u ćošku štale primetili mladog vuka kako ušuškan u slami, mirno leži zajedno sa teladima. N

Nisu verovali šta vide, ali su vrlo brzo shvatili da je slika zaista stvarna.

- Mi pretpostavljamo da je on u štalu ušao kroz mali prozor koji ostavljamo otvoren kako bi kravama bilo prozračnije. Moje mišljenje je da je on kroz taj prozor skliznuo i kad je video da ne može da izađe nastavio da leži, mirno pored teladi, kaže za RINU Mirčeta Zeković zaposleni na farmi.

Foto: RINA/Privatna arhiva

Dodaje da kada je vuk ugledao ljude, uplašio se i duže od pola sata nije se pomerao.

- Tek posle nekog vremena on se pridigao, prešao na drugu stranu i pobegao iz štale u prirodu. Ostale krave kad su ga osetile, jako su se uplašile, ali sve je brzo bilo pod kontrolom.

- Vuk je bio izuzetno uplašen, nikog nije napadao. Mi ga naravno nismo dirali, već smo ga pustili da se vrati u prirodu, kaže Mirčeta.

Pretpostavlja se da je u pitanju jako mlad vuk, od oko godinu dana.