Slušaj vest

Neverovatan prizor zabeležen je na farmi krava na Žabljaku u mestu Tmajevci, kada su zaposleni jutros u ćošku štale primetili mladog vuka kako ušuškan u slami, mirno leži zajedno sa teladima. N

Nisu verovali šta vide, ali su vrlo brzo shvatili da je slika zaista stvarna.

- Mi pretpostavljamo da je on u štalu ušao kroz mali prozor koji ostavljamo otvoren kako bi kravama bilo prozračnije. Moje mišljenje je da je on kroz taj prozor skliznuo i kad je video da ne može da izađe nastavio da leži, mirno pored teladi, kaže za RINU Mirčeta Zeković zaposleni na farmi.

vuk Žabljak
Foto: RINA/Privatna arhiva

Dodaje da kada je vuk ugledao ljude, uplašio se i duže od pola sata nije se pomerao.

- Tek posle nekog vremena on se pridigao, prešao na drugu stranu i pobegao iz štale u prirodu. Ostale krave kad su ga osetile, jako su se uplašile, ali sve je brzo bilo pod kontrolom.

Ne propustiteSrbijaOVO JE NEUSTRAŠIVI AJAZ KOJI JE SPASAO OVCE OD VUKA! Ljuti kangal povređen u borbi sa divljom zveri, ali je svoj zadatak obavio, drama na Pešteru (FOTO)
1769342034_sjenica-vuk-stado-fotorina2.jpg

 - Vuk je bio izuzetno uplašen, nikog nije napadao. Mi ga naravno nismo dirali, već smo ga pustili da se vrati u prirodu, kaže Mirčeta.

Pretpostavlja se da je u pitanju jako mlad vuk, od oko godinu dana.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteCrna GoraPANIKA U BLOKU 9! Građani mislili da ulicama šeta VUK, a onda se javio gazda i sve NEGIRAO: Pobegao je od pucnjave!
shutterstock_2717917933.jpg
SrbijaZVER SE VRATILA NA PLANINU! Nadzorna kamera snimila ZASTRAŠUJUĆI prizor iznad Krupnja (FOTO)
17541323851563188550planina-zlatibor-foto-rina.jpg
DruštvoLOVAC IZ VRANJA UBIO ZVER KAKVA SE NE PAMTI U NAŠIM KRAJEVIMA: Grdosija od 50 kilograma terorisala ljude, ovakav primerak je neverovatno redak u Evropi
vuk lovac
DruštvoVUK KOJI JE NAPAO DEVOJČICU IZ SRBIJE VIĐEN NA PLAŽI U GRČKOJ! Stanovnici preplašeni, majka za Kurir otkrila detalje užasa: "Raširio je čeljust..." (VIDEO)
download.jpg
DruštvoDrama srpske porodice u Grčkoj! Majka Irena za Kurir otkrila kako je jedva spasla ćerku od vuka na plaži: "Raširio je čeljust, šapom ju je dokačio po leđima!"
Untitled-1.jpg