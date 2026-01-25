Slušaj vest

Iako niko od ukućana nije bio svedok samog okršaja, prizor koji ih je dočekao ujutru svedoči o žestokoj borbi.

- To je bilo preko noći. Mi smo samo zatekli izjutra ranjenog, krvavog kangala. Nismo tom događaju bili očevici, ali nam je jasno šta se desilo. Ajaz je herojski postupio i suočio se sa zveri kako bi kao pravi čuvar odbranio svoje stado. Vuk je mrtav, a Ajaz povređen ali pravi pobednik, ispričao je za RINU Saladin, vlasnik psa.

Kako dodaje i ranije je bilo susreta sa vukovima, ali nikada sa ovakvim ishodom. Napad se dogodio u večernjim satima, u neposrednoj blizini štala.

- Ništa nije uspeo, apsolutno, jer je Ajaz pokazao svu hrabrost. Mislimo da je bio samo jedan vuk, jer se borba završila bez posledica po stoku, kaže ovaj pešterski domaćin.

Kangal Ajaz je u okršaju zadobio povrede, ali će ovaj heroj preživeti.

- Video sam da ima ugrize, i na zadnju nogu. Ta tri ugriza, na jednom obrazu dosta velik. Pas nosi zaštitnu ogrlicu koja mu je verovatno spasla život, kaže Saladin.

Na Pešteru ovakvi susreti nisu retkost, ali primer Ajaza još jednom potvrđuje ulogu kangala kao poslednje linije odbrane stada. Jedan pas, jedan vuk i borba koja se završila bez ijedne izgubljene ovce, ali sa jasnom porukom koliko je priroda surova, a čuvari stada neustrašivi.

Inače, Kurtagići važe za velikie domaćine i imaju jedno od najvećih stada ovaca na Balkanu.