RODIO SE MAŠAN! Prva beba u 2026! Dugo je bila tužna jer je pre godinu izgubila prvenca, sad je konačno dočekala svoje pule! Ovako im domaćini pevaju na farmi
Reč je o prvoj bebi na njihovom imanju u ovoj godini ali i velikoj sreći majke koja je prošle godine izgubila svog prvenca. Srećom, njeno drugo magarence rodilo se živo i zdravo.
Domaćini su u tu čast ostavili i objavu na Fejsbuku u kojoj se kaže sledeće:
"Otvorite šampanjac, stigao nam je Mašan, prva beba u 2026. godini. Prošle godine je mama Sonce izgubila svoje prvo čedo. Bilo je jako mučno gledati kako veterinar satima izvlači mrtvo i naopako okrenuto magarence iz majke koja nije imala kontrakcije. Nijesmo jeli danima od nekakve tuge…
Nakon toga je mjescima, kad smo god ušli na farmu, znala da dođe i stane tik uz nas. Životinje ne pričaju, ali svojim ponašanjem kažu: htjela je zahvaliti što smo joj blažili muke, u nama je gledala spas.
Danas se porodila i postala majka. Danas je konačno ogrijalo Sunce. Sonce i Mašan. Neka majka sija i neka ga grije toplinom!"
Domaćini su i snimili mamu Sonce sa svojim puletom Mašanom.
Reč je o porodičnoj farmi koja je i svojevrsna turistička atrakcija u tom delu Crne Gore.
Ovako im domaćini pevaju
Kurir.rs/Facebook