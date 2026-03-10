Slušaj vest

Reč je o prvoj bebi na njihovom imanju u ovoj godini ali i velikoj sreći majke koja je prošle godine izgubila svog prvenca. Srećom, njeno drugo magarence rodilo se živo i zdravo.

Domaćini su u tu čast ostavili i objavu na Fejsbuku u kojoj se kaže sledeće:

"Otvorite šampanjac, stigao nam je Mašan, prva beba u 2026. godini. Prošle godine je mama Sonce izgubila svoje prvo čedo. Bilo je jako mučno gledati kako veterinar satima izvlači mrtvo i naopako okrenuto magarence iz majke koja nije imala kontrakcije. Nijesmo jeli danima od nekakve tuge…

Nakon toga je mjescima, kad smo god ušli na farmu, znala da dođe i stane tik uz nas. Životinje ne pričaju, ali svojim ponašanjem kažu: htjela je zahvaliti što smo joj blažili muke, u nama je gledala spas.

Danas se porodila i postala majka. Danas je konačno ogrijalo Sunce. Sonce i Mašan. Neka majka sija i neka ga grije toplinom!"

Domaćini su i snimili mamu Sonce sa svojim puletom Mašanom.

Reč je o porodičnoj farmi koja je i svojevrsna turistička atrakcija u tom delu Crne Gore.

Ovako im domaćini pevaju