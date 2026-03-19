Mirjana Pajković, bivša crnogorska funkcionerka i advokatica, otvorila je nalog na OnlyFans-u, ističući da je to legitiman način za samostalno finansiranje i promociju slobode, dok istovremeno kritikuje sporo delovanje institucija i neefikasnu zaštitu građana u Crnoj Gori.

- Smatram da je moj slučaj pokazao slabosti naših institucija i društva. Moj problem više nije samo moj - on pokazuje začarano stanje u kojem se žene u Crnoj Gori, ali i generalno na Balkanu, nalaze. Od nas se očekuje da budemo poslušne, da ispunjavamo društvene norme, da radimo i ostvarujemo prihode. Ali, čim pokušamo da izađemo iz tih okvira, javno ukažemo na nepravilnosti ili sebi dozvolimo slobodu koja nikome ne šteti, to postaje ogroman društveni problem - rekla je Pajković.

Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka

"Institucije štite svoj ugled, a ne građane"

Pajković tvrdi da policija i pravosuđe nisu reagovali kako treba na prijave i pretnje, fokusirajući se više na formalnosti nego na stvarnu zaštitu.

- Kao građanka sam izgubila poverenje u policiju - njihova primarna uloga je zaštita bezbednosti, ali ja nisam osetila adekvatnu reakciju ni kada sam podnosila dokaze o krivičnim delima. Pravosuđe deluje presporo, pa i efekat njihovog rada nije zadovoljavajući. Nedavni događaji, poput pretresa stana i auta nakon pojave snimaka, pokazali su da institucije više štite svoj ugled nego da stvarno obezbede sigurnost žrtve. Sedam sati sam provela u policiji, predala telefon i šifre, ali zaštita nije bila adekvatna - umesto toga, tražili su da se izjasnim o okolnostima - objasnila je.

O OnlyFans-u

Dodala je da je platforma na kojoj je otvorila nalog legitiman način da sama kontroliše sadržaj i finansiranje.



- Platforma OnlyFans je legitiman način da kreirate sadržaj i omogućite ljudima da vas podrže. Balkan je bukvalno "srušio" platformu po broju pregleda i aktivnosti - trenutno sam među 2 odsto najpraćenijih kreatora. Želim da imam kontrolu nad sopstvenim sadržajem, finansiranjem i autonomijom, što je korektnije od načina na koji se finansiraju političke partije ili poslodavci kroz pritiske na plate - kaže Pajković.

Pajković kaže da Evropski korak slobode želi da razotkrije zloupotrebe u društvu i omogući ljudima život u punoj slobodi, poštujući privatnost i dostojanstvo.

- Želim da pokažem anomalije i zloupotrebe u društvu, da stanem na crtu diktatorima ponašanja i nametnutim normama. Evropski korak slobode promoviše život u punoj slobodi u okviru zakona, poštujući privatnost i dostojanstvo. Moja borba je prvenstveno za ljude - da im se omogući sloboda i zaštita privatnog života, bez pritisaka i ucena - navela je ona.

Suočavanje s pritiscima uz podršku i dostojanstvo



- Moj život se drastično promenio. Internet i društvene mreže ostavljaju trajan trag, i s tim se mora živeti. Suočavam se sa provokacijama u javnosti, ali se ohrabrujem da reagujem ponosno i dostojanstveno - pogledom i stavom. Takođe sam dobila mnogo podrške od mladih i uspešnih žena koje su doživljavale slične pritiske - rekla je Pajković.

Pajković upozorava da institucije u Crnoj Gori ne pružaju adekvatnu zaštitu, a pretnje preko društvenih mreža ugrožavaju privatni život građana više nego fizički napadi

- Sigurnost svakog građanina u Crnoj Gori je ugrožena, što moj slučaj pokazuje. Nakon prvih pretnji krajem decembra, institucije nisu adekvatno reagovale, a ja sam izgubila poverenje. Pretnje dolaze preko društvenih mreža i savršenih "zločina bez traga" - fizički napadi nisu glavni problem, već manipulacija i ugrožavanje privatnog života - istakla je ona.



- Planiram nove snimke, ali fokus će biti na aktivnostima Evropskog koraka slobode - osnaživanju žena, samohranih majki i dece. Cilj je pozitivna pažnja i podsticanje na promene u društvu, a ne proizvodnja lažnog sadržaja ili performansa za društvene mreže - zaključila je Pajković za MONDO Crna Gora.

Kurir.rs/MONDO Crna Gora

