BiznismenAco Đukanović danas je priveden kod sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću.

Još uvek se ne zna razlog ponovnog privođenja.

Podsetimo, Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Aco Đukanović Foto: Printscreen/RTCG

„Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva. Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju“, saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

