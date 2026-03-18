ODBIJENO JEMSTVO OD PET MILIONA EVRA ZA PUŠTANJE NA SLOBODU ACA ĐUKANOVIĆA: Završeno ročište u sudu u Nikšiću
Tužiteljka Osnovnog suda u Nikšiću Vanja Sinđić mišljenja je da ponuđeno jemstvo od preko pet miliona evra za puštanje iz pritvora Aca Đukanovića nije dovoljno.
To je rekao Đukanovićev advokat Nikola Martinović nakon ročišta koje je održano u Osnovnom sudu u Nikšiću kod sudije.
Biznismen Aco Đukanović danas je priveden kod sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću.
Podsetimo, Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.
„Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva.
Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju“, saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.
