Slušaj vest

Tužiteljka Osnovnog suda u Nikšiću Vanja Sinđić mišljenja je da ponuđeno jemstvo od preko pet miliona evra za puštanje iz pritvora Aca Đukanovića nije dovoljno.

To je rekao Đukanovićev advokat Nikola Martinović nakon ročišta koje je održano u Osnovnom sudu u Nikšiću kod sudije.

Biznismen Aco Đukanović danas je priveden kod sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću.

Podsetimo, Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.

1/6 Vidi galeriju Aco Đukanović Foto: Printscreen/RTCG

„Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Aco Đukanović imao čitav arsenal

Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva.