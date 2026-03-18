Tužiteljka Osnovnog suda u Nikšiću Vanja Sinđić mišljenja je da ponuđeno jemstvo od preko pet miliona evra za puštanje iz pritvora Aca Đukanovića nije dovoljno.

To je rekao Đukanovićev advokat Nikola Martinović nakon ročišta koje je održano u Osnovnom sudu u Nikšiću kod sudije.

Biznismen Aco Đukanović danas je priveden kod sudije u Osnovnom sudu u Nikšiću.

Podsetimo, Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Foto: Printscreen/RTCG

„Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva.

Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju“, saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

(Kurir.rs/Borba.me)

Ne propustiteCrna GoraACO ĐUKANOVIĆ PONOVO PRIVEDEN! Milov brat pred sudijom u Osnovnom sudu u Nikšiću
Crna GoraNOVI SKANDAL TRESE CRNU GORU, MILO ĐUKANOVIĆ IMA ČITAV ARSENAL: Naoružan je do zuba, a jedna stvar POSEBNO ZABRINJAVA! Sve otkriveno kada je "pao" Aco
Crna GoraSUD OCENIO DA ĐUKANOVIĆU NE BI BILO TEŠKO DA ORGANIZUJE ŽIVOT VAN CRNE GORE Detalji sa suđenja: Van Crne Gore bio 103 dana u kontinuitetu
Crna Gora"PRVI PUT NAKON 30 GODINA HAPSE SE LICA KOJA SU BILA PRAKTIČNO NEDODIRLJIVA" Magdalena Čelanović za Kurir televiziju: "Pravda se sada primenjuje i na moćne"
Aco Đukanović