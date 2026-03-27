Policija u Podgorici uhapsila je šesnaestogodišnjaka osumnjičenog da je sa vršnjakom provalio u sportsku kladionicu i iz sefa ukrao oko 1.200 evra. Drugi maloljetnik je procesuiran u redovnom postupku, jer je ranije lišen slobode zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe droga.

"Naime, slobode je lišen maloljetnik star 16 godina zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu jedne sportske kladionice jer je, kako se sumnja juče, zajedno sa gore pomenutim maloljetnim licem koje je kasnije lišeno slobode po drugom osnovu, polomio staklo od ulaznih vrata ovoga objekta, kada su ušli u unutrašnjost, fizičkom snagom odvalili sef i iz njega otuđili skoro 1.200 evra", pojasnili su u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, nakon izvršenja ovoga djela maloljetnici su se udaljili u nepoznatom pravcu.

Preduzimajući intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga događaja i procesuiranju izvršilaca, policija je, kako kažu, došla do sumnje o identitetima istih i locirala ih.

"U zakonom predviđenom roku šesnaestogodišnjak će biti priveden tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa, dok je protiv drugog šesnaestogodišnjaka, kao što smo već istakli, krivična prijava za isto djelo podnijeta u redovnom postupku", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.