branio se da nije kriminalac i da je radio u interesu crne gore

Slušaj vest

Biznismen Duško Kneževićosuđen je danas u Višem sudu u Podgoricina četiri godine i šest meseci zatvora zbog dva krivična dela - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekivanja i pranja novca.

Knežević je dužan i da Atlas banci plati 12 miliona evra. Sud mu je produžio pritvor zbog opasnosti od bekstva. Ukupna šteta nastala za Atlas banku je 15.205.504, 60 evra. Prvostepenu presudu izrekao je sudija Amir Đokaj.

Advokatica Andrijana Razić, braniteljka Kneževića, rekla je novinarima da će odbrana uložiti žalbu.

- Konačnu odluku će doneti Apelacioni sud po žalbi odbrane. Nezakonita odluka da se produži pritvor - rekla je Razić.

Iznošenje završnih reči u predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2" održano je 17. februara ove godine. U predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2", optuženi su Knežević i Đorđe M. Đurđić, koji je zaključio sporazum o priznanju krivice.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Kneževiću se stavlja na teret da je počinio krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekivanja i pranje novca, sve u vezi prodaje hotela "Princes" u Baru.

Đorđe Đurđić je 2019. godine zaključio sporazum o priznanju krivice i pravosnažno je osuđen na šest meseci presudom Višeg suda u Podgorici.

Duško Knežević Foto: Youtube prtscr / RTS

Predmet je nezakonita prodaja hotela "Princes" u Baru, kompaniji "Kaspia propertis", za koju je Knežević izdao bankarsku garanciju, iako nije bio ovlašćen.

Specijalni tužilac Miroslav Turković, u završnoj reči 17. februara je predložio da sud Kneževiću izrekne jedinstvenu kaznu zatvora za dva krivična dela "zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja" i "pranje novca".

Predložio je da kao sporednu kaznu sud izrekne novčanu kaznu, te da se produži pritvor nakon izricanja prvostepene presude.

- Dokazi daju jasno utemeljenje da je okrivljeni Duško Knežević izvršio krivična dela. On je na glavnom pretresu dao odbranu u kojoj je negirao navode optužnice. Kazao je da je to plod političkog obračuna sa Milom Đukanovićem, te da je u Crnu Goru doneo brojne investicije. Po oceni tužilaštva, ovakva odbrana je data u cilju izbegavanja odgovornosti. Materijalni i personalni dokazi upućuju na zaključak da je izvršio krivična dela. Ukazujem na pravosnažnu presudu Višeg suda kojom je Đorđe Đurđić osuđen na šest meseci zatvora. On je u ovom postupku saslušan kao svedok, navodeći da ga je podstrekao Duško Knežević - rekao je tada Turković.

Naveo je da nije bilo zakonskih uslova za izdavanje bankarske garancije.

- "Kaspia propertis" je tužila Atlas banku, a presudom Privrednog suda Crne Gore, Atas banka je bila obavezna da isplati 12.500.000 miliona evra za kamatom počev od 24. 7. 2015. Ukupno je isplaćeno 15.205.504,60 miliona evra. Ovim dokazima, obesmišljena je odbrana da se radi o nacrtu izdatih bankarskih garancija. Bankarska garancija je izdata 14. 01. 2014., a prodavac hotela "Princes" bio je Duško Knežević, iako nije bio vlasnik. Odlučne činjenice su utvrđene do stepena izvesnosti. Duško Knežević nije bio vlasnik i akcionar i nije imao ovlašćenje da prodaje hotel, niti da prima novac od kupoprodajne cene. Primio je u kešu 8.000.000 evra, koje je Knežević iz Bakua doneo u Crnu Goru, dok je još u dva navrata primio novac na računu petog i jedanaestog marta 2014. godine, na iznos od dva miliona i 2.400.000 miliona evra. Dokazano je da je on lično u gotovini primio novac - rekao je Turković u završnoj reči.

Duško Knežević Foto: Printscreen YouTube/Aj Jazeera Balkans

Smatra da je dokazano i krivično delo pranje novca, jer novac podstiče od kriminalne delatnosti, te da je postupao sa direktnim umišljajem.

Advokat Vladan Đuranović, punomoćnik oštećene "Atlas banke" u stečaju, rekao je 17. februara da u cjelosti prihvata završnu riječ specijalnog tužioca.

"Pridružujem se krivičnom gonjenju. Kao punomoćnik oštećene 'Atlas banke', postavljamo odštetni zahtjev iznosu od 12 i po miliona eura. Aktiviranje bankarske garancije je doprinijelo do uvođenja stečaja i to je nesporno. Ukupno je sa računa "Atlas banke" skinuto 15 miliona evra. Duško Knežević je podigao oko 12 i po miliona evra i nesporno je da ta sredstva nikada nisu vraćena banci - naglasio je advokat Đuranović.

Jedan od tri Kneževićeva branioca, advokat Dušan Radosavljević u završnoj reči se fokusirao da se radi o nacrtu bankarske garancije koja ne proizvodi pravno dejstvo.

Predložio je da sud oslobodi od optužbe Duška Kneževića, primenom načela "u sumnji povoljnije za okrivljenog". Drugi njegov predlog je bio da se radi o apsolutnoj zastarelostii krivičnog gonjenja. Bez ozbira kakva bude presuda, predložio je da mu sud ukine pritvor.

- Ovo je prvobitno bio građanski proces koji je naknadno postao krivični. Da nije došlo do presude Privrednog suda, ne bi došlo ni do ovog krivičnog. Prvom presudom iz 2016., tužba protiv "Atlas banke" je odbijena, da bi u ponovljenom suđenju, 2017., doneta presuda kojom se usvaja tužbeni zahtev. Dakle, jedan građanski spor, prerastao je u krivični proces. Uništena mu je i oduzeta imovina. Zaključen je ugovor o prodaji hotela "Princes", a nesporno je da Knežević nije bio vlasnik. Međutim, nesporno je da je bio većinski vlasnik "Atlas grupe" sa pravnim kapacitetom. Nesporno je da kupac iz Azerbejdžana nije ispunio sve ugovorne obaveze. Ovde se radi o nacrtu bankarske garancije, koje nisu bile odobrene i nisu imale pravni karakte - rekao je Radosavljević.

Duško Knežević Foto: Promo

U optužnici se navodi da je Knežević 20. maja 2015. sa umišljajem nagovorio Đurđića, glavnog izvršnog direktora "Atlas banke" AD Podgorica, da potpiše garanciju i overi službenim pečatom garanciju za "Kaspia Properties Holdings Limited" iz Dubaija, na 12,5 miliona evra.

Navodi se da je nalogodavac Knežević, a da je korisnik "Kaspia Properties", i kojom se garantuje da će "Atlas banka" ovoj kompaniji platiti najviše do ovog iznosa od 12,5 miliona evra, na ime kupovine hotela "Princes".

Apelacioni sud je doneo presudu da je "Atlas banka" dužna da kao davalac garancije za novac koji je Knežević uzeo, da isplati kompletan iznos plus zatezne kamate.

- Sud je utvrdio da je Duško Knežević po kupoprodajnom ugovoru od 14. januara 2014. godine primio iznos od 12,5 miliona evra, od čega osam miliona evra shodno potpisanoj potvrdi o primljenom novcu i carinskoj deklaraciji od 14. 1. 2014, kao i prenosom sa računa iznosa dva miliona evra 5. marta 2014., sa svrhom uplate akcija hotela "Princes" i iznos od oko dva i po miliona 11. marta sa svrhom uplate druge rate za kupovinu akcija hotela "Princes" - navedeno je u presudi.

Knežević je 24. februara, u završnoj reči, rekao je da nije kriminalac, već da je samo radio u interesu države Crne Gore.

- Tražim da se politička tortura i pravno nasilje nad mnom zaustave, kako bih nastavio da privređujem za ovu zemlju, jer će je "apostoli" opljačkati i otići na egzotične destinacije - naglasio je tada Knežević.