U zajedničkoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Budva uhapšena je ruska državljanka koju potražuje NCB Interpol Moskva. Ona se, prema navodima Uprave policije, sumnjiči za prevaru u većem obimu korišćenjem zvanične pozicije.

"Naime, slobode je u Budvi lišena E.K. (47), državljanka Ruske Federacije za kojom je raspisana međunarodna poternica NCB Interpol-a Moskva na osnovu naredbe Regionalnog suda u Stavropolju radi vođenja krivičnog postupka protiv nje", saopšteno je iz policije.

Ovaj postupak se protiv nje vodi zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo prevara u većem obimu korišćenjem zvanične pozicije, za koje je predviđena kazna zatvora do 10 godina.

"U zakonom propisanom roku ona će biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost", navodi se u saopštenju.

Ne propustiteHronikaOPSADNO STANJE NA VRAČARU, PRIZORI KAO IZ FILMA: Specijalci upali u pozamanteriju, deo ulice potpuno blokiran! (foto)
Policijska akcija na Vračaru
Hronika7 ZAPOSLENIH U NIS-U UHAPŠENO ZBOG PRONEVERE: Pod sumnjom da su gorivo iz cisterne za avione pretakali u kombi
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaOTKRIVENI DETALJI HAPŠENJA VOJNIKA DŽONIJA S VRAČARA U GRČKOJ: Stalno se selio, imao falsifikovani pasoš i 3.250 evra u kešu!
Nikola Vušović Džoni sa Vračara
HronikaILEGALNO UNELI OPASNE MATERIJE U SRBIJU: Policiјa u skladištu u Smederevu pronašla na tone kancerogenog otpada, dvoje odmah uhapšeno (foto)
Opasne materije