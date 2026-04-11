Slušaj vest

U zajedničkoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Budva uhapšena je ruska državljanka koju potražuje NCB Interpol Moskva. Ona se, prema navodima Uprave policije, sumnjiči za prevaru u većem obimu korišćenjem zvanične pozicije.

"Naime, slobode je u Budvi lišena E.K. (47), državljanka Ruske Federacije za kojom je raspisana međunarodna poternica NCB Interpol-a Moskva na osnovu naredbe Regionalnog suda u Stavropolju radi vođenja krivičnog postupka protiv nje", saopšteno je iz policije.

Ovaj postupak se protiv nje vodi zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo prevara u većem obimu korišćenjem zvanične pozicije, za koje je predviđena kazna zatvora do 10 godina.