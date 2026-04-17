U Podgorici je izbio veliki požar u pogonu „Prerade” u okviru KAP-a, a na terenu su vatrogasne ekipe.
Crna Gora
IZBIO VELIKI POŽAR U PODGORICI: Gori pogon "Prerade“, na terenu vatrogasci
U Podgorici je danas došlo do velikog požara na pogonu „Prerade” u okviru KAP-a.
Komandir podgoričke Službe zaštite i spasavanja, Nikola Bojanović, kazao je Portalu RTV Podgorica da je na terenu šest vozila sa 12 vatrogasaca.
„Gori hala ‘Prerade’, a najverovatnije je došlo do zapaljenja paleta, koje su u neposrednoj blizini tog pogona“, kazao nam je Bojanović.
Za sada nije poznato više detalja.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se gust crni dim.
Kurir.rs/RTCG
