U Podgorici je danas došlo do velikog požara na pogonu „Prerade” u okviru KAP-a.

Komandir podgoričke Službe zaštite i spasavanja, Nikola Bojanović, kazao je Portalu RTV Podgorica da je na terenu šest vozila sa 12 vatrogasaca.

„Gori hala ‘Prerade’, a najverovatnije je došlo do zapaljenja paleta, koje su u neposrednoj blizini tog pogona“, kazao nam je Bojanović.

Za sada nije poznato više detalja.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se gust crni dim.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustitePlanetaKAO DA NIJE DOVOLJAN RAT U IRANU, U AUSTRALIJI GORELA NAJVEĆA RAFINERIJA! Zemlja koja uvozi 80 % goriva sad ima novi problem, odmah smanjena proizvodnja (VIDEO)
HronikaBAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA POGREBNU RADNJU! Haos u Ripnju: Razbio izlog, pa ubacio zapaljivu flašu - ali je onda došlo do OBRTA!
SrbijaNA GLAVI KACIGA, U RUKAMA NI 5 KILOGRAMA! Hrabra akcija vatrogasaca u Kisaču: Spasili nesvakidašnje aktere požara (FOTO)
HronikaPOTRESAN PRIZOR! "OSTALA SAM NA ULICI SA DECOM, NEMAM VIŠE NIŠTA" Samohranoj majci požar progutao dom, pozlilo joj kad je videla zgarište! (foto)
