U Podgorici je danas došlo do velikog požara na magacinu u krugu Kombinata aluminijuma.

Komandir podgoričke Službe zaštite i spasavanja, Nikola Bojanović, kazao je Portalu RTV Podgorica da je na terenu devet vozila sa 23 vatrogasca. Požar je prijavljen oko 18 časova.

„Gori hala ‘Prerade’, a najverovatnije je došlo do zapaljenja paleta, koje su u neposrednoj blizini tog pogona“, kazao je Bojanović.

Pripadnik Službe zaštite i spasavanja Luka Krgović kazao je za TV Podgorica da je bio veći požar i da deluje da je pričinjena velika materijalna šteta.

„Vatra je prvo zahvatila drvene palete, plastiku, kuhinjsko ulje i krov“, naveo je Krgović.

Krgović je kazao da je požar stabilizovan i da se procenjuje da nema dalje opasnosti.

„U svakom slučaju, dežuraće pripadnici Službe zaštite i spasavanja i u toku noći“, naglasio je Krgović.

Reč je, navodi on, o većem požaru, komplikovanom i opasnom, F kategorije.

Ne propustiteCrna GoraIZBIO VELIKI POŽAR U PODGORICI: Gori pogon "Prerade“, na terenu vatrogasci
HronikaBAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA POGREBNU RADNJU! Haos u Ripnju: Razbio izlog, pa ubacio zapaljivu flašu - ali je onda došlo do OBRTA!
SrbijaNA GLAVI KACIGA, U RUKAMA NI 5 KILOGRAMA! Hrabra akcija vatrogasaca u Kisaču: Spasili nesvakidašnje aktere požara (FOTO)
HronikaPOTRESAN PRIZOR! "OSTALA SAM NA ULICI SA DECOM, NEMAM VIŠE NIŠTA" Samohranoj majci požar progutao dom, pozlilo joj kad je videla zgarište! (foto)
