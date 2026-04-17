PRIČINJENA VELIKA ŠTETA, REČ JE O KOMPLIKOVANOM I OPASNOM POŽARU: Vatra kod pogona u Podgorici lokalizovana, služba zaštite i spasavanja dežuraće i tokom noći
U Podgorici je danas došlo do velikog požara na magacinu u krugu Kombinata aluminijuma.
Komandir podgoričke Službe zaštite i spasavanja, Nikola Bojanović, kazao je Portalu RTV Podgorica da je na terenu devet vozila sa 23 vatrogasca. Požar je prijavljen oko 18 časova.
„Gori hala ‘Prerade’, a najverovatnije je došlo do zapaljenja paleta, koje su u neposrednoj blizini tog pogona“, kazao je Bojanović.
Pripadnik Službe zaštite i spasavanja Luka Krgović kazao je za TV Podgorica da je bio veći požar i da deluje da je pričinjena velika materijalna šteta.
„Vatra je prvo zahvatila drvene palete, plastiku, kuhinjsko ulje i krov“, naveo je Krgović.
Krgović je kazao da je požar stabilizovan i da se procenjuje da nema dalje opasnosti.
„U svakom slučaju, dežuraće pripadnici Službe zaštite i spasavanja i u toku noći“, naglasio je Krgović.
Reč je, navodi on, o većem požaru, komplikovanom i opasnom, F kategorije.
