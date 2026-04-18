Bračni par iz Crne Gore, Dragiša i Katarina Raičević, imaće bez sumnje nesvakidašnje utiske sa svog medenog meseca u Arizoni. I „nesvakidašnje“ je nedovoljna reč da opiše ono što je Dragiša doživeo kada je avion kojim je upravljao njegov venčani kum, Majk Tragarz, ostao bez motora dok su leteli iznad centra Finiksa, glavnog grada Arizone.

Američki mediji danima izveštavaju o prinudnom sletanju malog amfibijskog hidroaviona Republic RC-3 Seabee na Sedmu ulicu u centru Finiksa.

Kapetan Majk Tragarz, pilot sa karijerom dugom četiri decenije u kompaniji American Airlines, pokazao je izuzetnu prisebnost u situaciji koja je lako mogla prerasti u tragediju.

Tragarz živi u naselju Laveen u Finiksu, u zajednici Hangar Hacienda, koja ima sopstvenu avio-pistu. Stanovnici tog naselja slobodno poleću i sleću svojim avionima, koje parkiraju ispred kuća, u garažama koje služe kao hangari.

Kako Dragiša kaže, na pravoslavni Uskrs dogodilo se čudo. Sa prijateljima je obeležio praznik, čak su se i kucali jajima, pre nego što su odlučili da „uhvate krug“ avionom.

Tokom nadletanja centra Finiksa, motor na ovom posebnom, kolekcionarskom oldtajmeru počeo je da gubi snagu, da bi se ubrzo potpuno ugasio. Tragarz je imao svega dva minuta i deset sekundi da pronađe rešenje. I pronašao ga je. Pred njim se ukazala široka Sedma ulica, u tom trenutku bez saobraćaja. Pribrano i smireno, spustio je avion, izbegavajući signalizaciju i električne instalacije.

U završnici, u gotovo filmskoj sceni, krilo aviona zakačilo je hidrant, koji je potom oboren, a voda je počela da šiklja u mlazu.

Tri putnika su, srećom, prošla bez ozbiljnih povreda.