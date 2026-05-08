Uprava policije Crne Gore saopštila je da je protiv D.R. (33) iz Podgorice podneta krivična prijava zbog sumnje da je stavljao u promet prehrambene proizvode sa isteklim rokom upotrebe.

Kako navode iz policije, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ sproveli su pojačane kontrole usmerene na suzbijanje sive ekonomije i krivičnih dela protiv zdravlja ljudi.

„Zbog sumnje da je izvršio krivično delo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, protiv D.R. je Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podneta krivična prijava“, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema sumnjama policije, D.R. je krajem januara ove godine, kao odgovorno lice firme „F.W. DOO“ iz Podgorice, jednom licu iz Berana prodao prehrambene proizvode vredne 18.638 evra.

„Po zaustavljanju vozila u kojem se nalazila predmetna roba, policijski službenici utvrdili su da je delu proizvoda istekao rok trajanja“, navodi se u saopštenju.

Nakon kontrole, inspektor za bezbednost hrane konstatovao je da proizvodi nisu bezbedni za ljudsku upotrebu.

„Naloženo je oduzimanje i uništenje robe“, dodaju iz policije.

Kurir.rs/RTCG

