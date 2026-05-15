Đukanović je to pravdao time da ga je predsednik SRJ Slobodan Milošević "odsekao" od sredstava.

To je izjavio ambasador SAD u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji Vilijam Montgomeri u opširnom intervjuu povodom predstojećeg obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, 21. maja.

Govoreći o bivšem višedecenijskom šefu crnogorske države, Vlade i Demokratske partije socijalista (DPS) i švercu cigareta, Montgomeri kaže da je Milo Đukanović pažljivo pratio kako se menjaju geopolitičke prilike, i na osnovu toga tražio zemlje koje će mu pomoći.

Vilijam Montgomeri Foto: Kurir

- Očigledno smo znali da je bilo krijumčarenja cigareta... Morali smo da pomognemo u jačanju policije u Crnoj Gori, jer je on (Đukanović) kontrolisao... Morali smo mnogo da pomognemo Đukanoviću - naveo je Montgomeri.

O svom prijatelsjtvu s ubijenim vlasnikom hrvatskog nedeljnika “Nacional” Ivom Pukanićem, koji je izveštavao o švercu cigareta u koji je, pišu Vijesti, Đukanović navodno bio umešan, Montgomeri je kazao da je Pukaniću izvor informacija, između ostalih, bio biznismen i nekadašnji šef crnogorske trgovinske komisije u Vašingtonu Ratko Knežević.

Montgomeri, između ostalog, tvrdi da je da je upravo Knežević vodio kampanju da ga Zapad podrži kako bi nasledio Đukanovića.

"... Došao je u Zagreb, u Ambasadu SAD, da formalno zatraži našu podršku. Rekao sam ne i zabranio sam mu ulazak u Ambasadu", kaže, između ostalog, Montgomeri.

