Snimak maturanata Tehničke škole u Zadru obišao je region, nakon što su učenici svojoj razrednoj Nini Lučić na poslednji dan škole poklonili automobil. Profesorka je u trenutku iznenađenja ostala u šoku, a gest učenika izazvao je brojne reakcije javnosti.

Jedan od maturanata, Adrian Parić, za dnevnik.hr je rekao da su prvobitno planirali skromniji poklon, ali su se odlučili za nešto veće: ."Prvo smo mislili kupiti nakit kao što svi kupuju, ali onda smo rekli da jednostavno naša razredna zaslužuje više zbog svega što je uradila u ove četiri godine. Kakva je ona bila – delo govori više od reči".

Profesorka Nina Lučić je za Zadarski list istakla da nije očekivala toliku pažnju i da svoj posao vidi kao poziv.

- Kada zatvorim vrata učionice, imam osećaj da sam u najboljem okruženju na svetu. Obožavam rad s mladima. U njima je toliko pozitive, ljubavi, neiskvarenosti… Mladima treba dati priliku i pitati ih, to su ljudi koji dolaze u školu s različitim pričama, situacijama, porodičnim problemima. Oni osete kad ih neko zaista čuje, zato mi baš smeta kada ih se gleda kao brojeve, kao robote - rekla je ona.

"Cilj je da iz škole izađu kao dobri, pošteni, vredni ljudi"

Dodala je da u njenom radu nema kažnjavanja, već se sve rešava dogovorom:

- Oni samo traže vreme. Tempo života je takav da odrasli često nemaju vremena, roditelji danas rade po nekoliko poslova da bi deci obezbedili egzistenciju. I onda, kada razredni starešina, a posao razrednog je mnogo više od dva školska časa nedeljno, oseti da ga učenik treba, da nekome treba više podrške, onda mu to i da. U tome je cela poenta - rekla je Nina.

"Škola je najpre vaspitna ustanova, tek onda obrazovna, čini mi se kao da se to zamenilo, ali ima nade da se vraćamo na početnu poziciju. Cilj je da iz škole izađu kao dobri, pošteni, vredni ljudi. Mislim da sam u tome uspela, ali moram naglasiti da sam imala dobar materijal - naglasila je profesorka i da u školi ne voli birokratski deo posla, već joj je važniji odnos sa učenicima.

Na kraju je poručila i da mladi treba da uče kako da se nose sa problemima:

- Mladima treba usaditi to da probleme, a biće ih svima u životu, gledaju kao priliku za rast. Mladi danas znaju da odustanu nakon prve prepreke. Tu uskačemo mi odrasli, u psihološkom smislu, tada ih poguramo, prvi put, drugi, treći, kasnije nauče i sami. Najsrećnija sam kad mi kažu: 'razredna, pa rešićemo, idemo dalje' - zaključila je profesorka.