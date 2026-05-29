Nakon što je njegova objava na Fejsbuku izazvala talas negodovanja i debate o odgovornosti vlasnika prema životinjama, sveštenik je povukao kontroverzne tvrdnje i u novoj objavi objasnio da je njegova dramatična objava zapravo imala za cilj da skrene pažnju meštana na problematično hranjenje njegovog ljubimca.

Kontroverza je počela u četvrtak kada je fra Marko Bitanga na svom profilu podelio radikalnu odluku o sudbini svog psa Bibe, optužujući je za ponašanje koje navodno odstupa od uobičajene pseće lojalnosti.

- Odlučio sam - uspavaću Bibu. Psi su poznati po svojoj odanosti. Ali postoje psi koji su neverni. Moja Biba je takva. Čim joj se ukaže prilika, beži u selo. Proždire sve i svašta kod nekoga, pa se vrati. Onda nekoliko dana pas povraća i ima problema sa varenjem. Dođe mi da proklinjem svakoga ko joj da hranu jer joj čine zlo. Ali ona to više neće. Sutra je vodim u Imotski kod veterinara da je uspava. Zbogom, Biba - napisao je fra Marko Bitanga u četvrtak u objavi na Fejsbuku koja više nije dostupna.

Pas

Oštre osude građana i preokret

Nakon što je tekst počeo masovno da se širi, ispod objave su se pojavili brojni komentari u kojima su vernici i aktivisti za prava životinja oštro osudili sveštenikovu nameru. U komentarima, građani su ga podsetili na njegove hrišćanske vrednosti i odgovornost koju ima kao vlasnik, ali i kao duhovna osoba.

- Pas nije neveran zato što sledi svoj instinkt. Ako je bolestan zbog hrane koju dobija, vlasnik ima odgovornost da ga zaštiti, a ne da ga uspava iz frustracije - samo je jedan od komentara, a mnogi korisnici su se pitali da li je sveštenik ozbiljan u vezi sa onim što je napisao.

- Nadam se, oče Marko, da nisi ozbiljan. Ako si ozbiljan, vreme je da ponovo proučiš 10 zapovesti i obratiš posebnu pažnju na 5. - rekao mu je jedan od njegovih pratilaca.

Suočen sa velikim pritiskom i negativnim kritikama, o. Marko Bitanga je brzo uklonio prvu objavu i ponovo objavio na istoj platformi. U svom novom statusu, koji je kasnije takođe uklonjen, priznao je da je cela situacija zapravo radikalan apel komšijama, a ne stvarna namera da se životinja ubije.

- Odlučio sam - neću uspavati Bibu - napisao je sveštenik.