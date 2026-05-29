OBJAVA POZNATOG SVEŠTENIKA RAZBESNELA LJUDE: Otac Marko objavio šokantnu poruku, pa je odmah obrisao - "Uspavaću je, NEVERNA JE..."
Nakon što je njegova objava na Fejsbuku izazvala talas negodovanja i debate o odgovornosti vlasnika prema životinjama, sveštenik je povukao kontroverzne tvrdnje i u novoj objavi objasnio da je njegova dramatična objava zapravo imala za cilj da skrene pažnju meštana na problematično hranjenje njegovog ljubimca.
Kontroverza je počela u četvrtak kada je fra Marko Bitanga na svom profilu podelio radikalnu odluku o sudbini svog psa Bibe, optužujući je za ponašanje koje navodno odstupa od uobičajene pseće lojalnosti.
- Odlučio sam - uspavaću Bibu. Psi su poznati po svojoj odanosti. Ali postoje psi koji su neverni. Moja Biba je takva. Čim joj se ukaže prilika, beži u selo. Proždire sve i svašta kod nekoga, pa se vrati. Onda nekoliko dana pas povraća i ima problema sa varenjem. Dođe mi da proklinjem svakoga ko joj da hranu jer joj čine zlo. Ali ona to više neće. Sutra je vodim u Imotski kod veterinara da je uspava. Zbogom, Biba - napisao je fra Marko Bitanga u četvrtak u objavi na Fejsbuku koja više nije dostupna.
Oštre osude građana i preokret
Nakon što je tekst počeo masovno da se širi, ispod objave su se pojavili brojni komentari u kojima su vernici i aktivisti za prava životinja oštro osudili sveštenikovu nameru. U komentarima, građani su ga podsetili na njegove hrišćanske vrednosti i odgovornost koju ima kao vlasnik, ali i kao duhovna osoba.
- Pas nije neveran zato što sledi svoj instinkt. Ako je bolestan zbog hrane koju dobija, vlasnik ima odgovornost da ga zaštiti, a ne da ga uspava iz frustracije - samo je jedan od komentara, a mnogi korisnici su se pitali da li je sveštenik ozbiljan u vezi sa onim što je napisao.
- Nadam se, oče Marko, da nisi ozbiljan. Ako si ozbiljan, vreme je da ponovo proučiš 10 zapovesti i obratiš posebnu pažnju na 5. - rekao mu je jedan od njegovih pratilaca.
Suočen sa velikim pritiskom i negativnim kritikama, o. Marko Bitanga je brzo uklonio prvu objavu i ponovo objavio na istoj platformi. U svom novom statusu, koji je kasnije takođe uklonjen, priznao je da je cela situacija zapravo radikalan apel komšijama, a ne stvarna namera da se životinja ubije.
- Odlučio sam - neću uspavati Bibu - napisao je sveštenik.
- P.S. Pročitao sam neke od komentara. Ima ih svakakvih. Da, moja namera je bila, pre svega, da ovo dođe do onih koji daju Bibi hranu koja izaziva probleme kako to više ne bi radili. Da, sutra vodim Bibu i Belu u Imtoski, ali na vakcinaciju. Drago mi je što ste digli glas za život - rekao je sveštenik.