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Danijel Trninić (42), muškarac koji je u subotu pucao i teško ranio dvojicu muškaraca na parkingu u Čakovcu, uhapšen je.

Bio u bekstvu u Sloveniji, sam se predao

Policijska potraga za Trninićem nastavljena je od subote, a sumnjalo se da je pobegao u BiH. Indeks je saznao da je Trninić u bekstvu u Sloveniji, policija ga je kontaktirala preko ljudi iz kriminalnog miljea, a on je prihvatio predlog da se preda. Sve je koordinirao jedan od najiskusnijih inspektora PU Međimurje.

Kako je saopštila Policijska uprava Međimurje, Trninić se sumnjiči da je počinio krivično delo pokušaja ubistva i dovođenja u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom.

Trninić, rođen u Sisku sa prijavljenim prebivalištem u Varaždinskoj županiji, od ranije je bio dobro poznat hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj policiji.

Pre šest godina uhapšen je u Bosni i Hercegovini u akciji "Jedinstveno" zajedno sa još dve osobe. U napuštenoj fabričkoj hali uzgajao je i prodavao marihuanu i posedovao je ilegalno oružje.

Policijska akcija ‘Unikat‘ iz BiH u kojoj je pao Trninić Foto: MUP RS

Ranije osuđivan, uzrok sukoba verovatno je bila droga

Iz tog razloga je osuđen na pet i po godina zatvora. Prema nezvaničnim informacijama, trećinu kazne je odslužio u Bosni i Hercegovini, nakon čega je kao hrvatski državljanin zatražio premeštaj u Hrvatsku i ostatak kazne je odslužio u Lepoglavi.

Čak i nakon puštanja iz zatvora, nije prestao sa svojim kriminalnim aktivnostima, a poznat je i varaždinskoj policiji zbog ekonomskih prevara.

Policijska akcija ‘Unikat‘ iz BiH u kojoj je pao Trninić Foto: MUP RS

Prema nezvaničnim informacijama, uzrok sukoba ispred ugostiteljskog objekta u Čakovcu bila je droga. Dvojica ranjenih muškaraca nalaze se u Županijskoj bolnici u Čakovcu, gde su u stabilnom stanju i van životne opasnosti.

Policija je obavila početne razgovore sa njima, ali će zvanično biti ispitani tek kada im se zdravstveno stanje poboljša.