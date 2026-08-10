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Policija je završila kriminalističku istragu nad 36-godišnjakinjom osumnjičenom da je počinila teško ubistvo 71-godišnjeg partnera na području Slavonskog Broda.

Prema informacijama policije, u petak oko 23:10 sati u porodičnoj kući prvo je došlo do verbalnog sukoba. Nakon toga je 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru.

Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.

Policija je alkotestirala osumnjičenu te je utvrđeno da je u organizmu imala 2,03 promila alkohola.

Uviđaj su zajednički obavili Županijsko državno odvjetništvo i policijski službenici.

Osumnjičena je u subotu uveče, uz krivičnu prijavu zbog sumnje na teško ubistvo, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

Krivična prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

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