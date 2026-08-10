MORTUS PIJANA ŽENA (36) UBADALA MUŽA (71) NOŽEM DO SMRTI: Horor u Slavonskom brodu, evo šta je bio okidač gnusnog zločina
Policija je završila kriminalističku istragu nad 36-godišnjakinjom osumnjičenom da je počinila teško ubistvo 71-godišnjeg partnera na području Slavonskog Broda.
Prema informacijama policije, u petak oko 23:10 sati u porodičnoj kući prvo je došlo do verbalnog sukoba. Nakon toga je 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru.
Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.
Policija je alkotestirala osumnjičenu te je utvrđeno da je u organizmu imala 2,03 promila alkohola.
Uviđaj su zajednički obavili Županijsko državno odvjetništvo i policijski službenici.
Osumnjičena je u subotu uveče, uz krivičnu prijavu zbog sumnje na teško ubistvo, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.
Krivična prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)