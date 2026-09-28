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Koncert Marka Perkovića Tompsona u Štutgartu, zakazan za 7. novembar u "Porše aren", rasprodat je za samo tri sata, ali je u međuvremenu pokrenuta peticija kojom se traži njegovo otkazivanje. Peticija je do večeras prikupila više od 1.100 verifikovanih potpisa. Prema nemačkom javnom servisu SWR, prodato je oko 6.500 ulaznica.

Traže otkazivanje koncerta i povraćaj novca

Peticiju je 17. septembra na platformi "Change.org" pokrenulo udruženje Aachener Netzwerk za humanitarnu pomoć i interkulturni mirovni rad.

Od kompanije "in.Stuttgart", koja upravlja "Porše arenom", traže otkazivanje koncerta. Od organizatora takođe zahtevaju da obustavi prodaju ulaznica i kupcima vrati novac, dok od gradskih vlasti traže javno objašnjenje zbog čega je koncert odobren u gradskoj dvorani.

Autori peticije kao razlog navode Tompsonovo izvođenje pesme "Bojna Čavoglave", koja počinje pozdravom "Za dom spremni", kao i incidente i korišćenje ustaške simbolike zabeležene na nekim njegovim koncertima.

Naglašavaju da se njihova peticija, kako navode, ne odnosi na Hrvatsku, hrvatsku kulturu niti na Hrvate koji žive u Nemačkoj, već na ono što smatraju veličanjem fašističkog ustaškog režima.

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Gradski odbornici tražili otkazivanje još pre početka prodaje

Protiv Tompsonovog koncerta u Štutgartu reagovalo se i pre pokretanja peticije.

Klub "Die Linke SÖS Tierschutz" u Gradskom veću Štutgarta još 15. septembra, dan pre početka prodaje ulaznica, zatražio je od gradonačelnika da utiče na upravu kompanije "in.Stuttgart" kako bi koncert bio sprečen i kako bi ugovor o korišćenju "Porše arene" bio raskinut.

Zatražili su i uvođenje pravila prema kojem gradske dvorane ne bi bile dostupne za događaje na kojima bi moglo da se očekuje veličanje fašističkih režima ili korišćenje simbola protivnih ustavnom poretku.

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Grad Štutgart: Za sada nema osnova za zabranu

Grad Štutgart, međutim, za sada ne planira da spreči održavanje koncerta. Iz gradske uprave su za SWR poručili da je "Porše arena" javni prostor i da njeno korišćenje mora biti omogućeno pod jednakim uslovima sve dok sam događaj ne krši zakon.

Dodali su da u ovom slučaju ne vide veliku verovatnoću da će tokom koncerta doći do krivičnih dela ili drugih kršenja zakona. Istovremeno su poručili da su svesni kontroverzi i da se ograđuju od rasizma, antisemitizma i diskriminacije.

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Tompson u Nemačkoj ima zakazan još jedan koncert. Trebalo bi da nastupi 13. novembra u dvorani "Jahrhunderthalle" u Frankfurtu, gde su takođe rasprodate ulaznice za oko 4.000 ljudi, i to za dva sata.