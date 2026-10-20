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Vlada Hrvatske smatra da je odluka crnogorske vlade da promeni ime bazena u Kotoru i odobri ploču u Morinju korak u dobrom smeru, rekli su danas nezvanično iz vlade.

"Hrvatska je konstruktivna prema Crnoj Gori i smatramo da je sada trenutak da reše pitanja koja se tiču evropskih vrednosti i dobrosusedskih odnosa", naveli su iz vlade za agenciju Hina.

Izvor je rekao da je to "korak u dobrom smeru", podstaknut intervencijom premijera Andreja Plenkovića na Evropskom veću u vezi s evropskim putem Crne Gore.

Vlada Crne Gore objavila je da je odlučila da promeni ime bazena koji nosi ime vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, koji je, kako navodi Zagreb, bio čuvar u logoru Morinj. Bazen će nositi ime Petra Petrovića Njegoša.

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Morinj Foto: Printscreen/Youtube/RTCG

Takođe je odlučeno da se naknadno odobri spomen-ploča postavljena u oktobru 2022. na kamenom zidu kod ulaza u Morinj.

Hrvatska je nedavno objavila osam uslova koje Crna Gora mora da ispuni pre nego što postane članica EU, od kojih se većina odnosi na posledice rata devedesetih godina.

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Morinj Foto: Printscreen/Youtube/RTCG

Osim ploče u Morinju i bazena u Kotoru, radi se o još šest nerešenih bilateralnih pitanja, a to su utvrđivanje sudbine nestalih, obeštećenje logoraša iz Morinja, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica, pitanje granice i povratak školskog broda "Jadran".

Kurir.rs/Beta

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