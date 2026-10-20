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Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je ranije izneo osam zahteva koje Hrvatska očekuje od Crne Gore kako bi se nastavio njen napredak na putu ka članstvu u EU, dodajući da se današnja odluka Vlade Crne Gore odnosi samo na dva, i to na spomen obeležje u Morinju i promenu imena bazena u Kotoru.

"Na nedavnom sastanku Evropskog saveta u Briselu jasno sam izneo osam zahteva za koje očekujemo napredak od Crne Gore.

Današnja odluka Vlade Crne Gore odnosi se na dva, ploču u Morinju i promenu imena bazena u Kotoru. Ima ih još", napisao je Plenković na svom nalogu na mreži X.

On je poručio da slede dalji razgovori sa Crnom Gorom, kao i "podizanje svesti da reše pitanja koja su vrednosna i pitanja dobrosusedskih odnosa".

Ranije danas, crnogorska Vlada je na telefonskoj sednici donela odluke o promeni naziva bazena u Opštini Kotor, kao i o naknadnoj legalizaciji spomen-obeležja u Morinju, čime je ispunila dva zahteva Hrvatske.

Morinj Foto: Foto printscreen Youtube/Gov.me

Kako je saopšteno, dosadašnjem gradskom bazenu koji je nosio ime "Zorana Džimija Gopčevića" u Opštini Kotor utvrđuje se novi naziv koji glasi: "Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš".

Zagreb je tražio da bazen u Kotoru više ne nosi ime Gopčevića, za koga hrvatska strana tvrdi da je bio stražar u nekadašnjem logoru u Morinju.

Spomen-ploča u Morinju nelegalno je postavljena 10. oktobra 2022. godine na kamenom zidu u zoni ulaza u tamošnji vojni objekat.

Novom odlukom odobreno je njeno zadržavanje na toj lokaciji, bez izmena postojećeg izgleda, dimenzija i natpisa. To znači da će na spomen ploči ostati natpis u kojem se, pored ostalog, pominje ''velikosrpska agresija na Hrvatsku'' i ''zatočeni hrvatski civili i branioci''.

"Naknadno se odobrava spomen-obeležje (spomen-ploča) postavljeno 10. oktobra 2022. godine na kamenom zidu u zoni ulaza u vojni objekat Morinj, Opština Kotor, u postojećoj vrsti, izgledu i dimenzijama, sa natpisom koji je na tom spomen-obeležju ispisan, kao i održavanje i zadržavanje tog spomen-obeležja na postojećoj lokaciji", navodi se u odluci crnogorske vlade.

Hrvatska je uslovila priključenje Crne Gore Evropskoj uniji sa osam zahteva.

Osim pomenuta dva, Crna Gora mora da reši imovinska pitanja hrvatskih porodica čija imovina u Crnoj Gori nije vraćena ili čiji postupci dugo traju, reši pitanje granice, uključujući pomorsku granicu između dve zemlje, kao i vraćanje školskog broda "Jadran" Hrvatskoj.

Brod "Jadran" Foto: Shutterstock

Pored toga, potrebno je da Crna Gora reši pitanje 14 nestalih hrvatskih državljana iz vremena rata na prostoru bivše Jugoslavije, da isplati odštetu bivšim logorašima koji su bili zatočeni i zlostavljani u logoru Morinj tokom rata 1991 - 1992, kao i da procesuira ratne zločine i razmotri odgovornost nadređenih.