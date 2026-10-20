PLENKOVIĆ: Odluka Crne Gore odnosi se na samo dva od osam zahteva Hrvatske
- Crna Gora je promenila naziv kotorskog bazena i odobrila zadržavanje spomen-ploče u Morinju na postojećoj lokaciji.
- Hrvatska i dalje traži rešavanje preostalih pitanja, od imovine i granice do broda 'Jadran' i nestalih osoba.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je ranije izneo osam zahteva koje Hrvatska očekuje od Crne Gore kako bi se nastavio njen napredak na putu ka članstvu u EU, dodajući da se današnja odluka Vlade Crne Gore odnosi samo na dva, i to na spomen obeležje u Morinju i promenu imena bazena u Kotoru.
"Na nedavnom sastanku Evropskog saveta u Briselu jasno sam izneo osam zahteva za koje očekujemo napredak od Crne Gore.
Današnja odluka Vlade Crne Gore odnosi se na dva, ploču u Morinju i promenu imena bazena u Kotoru. Ima ih još", napisao je Plenković na svom nalogu na mreži X.
On je poručio da slede dalji razgovori sa Crnom Gorom, kao i "podizanje svesti da reše pitanja koja su vrednosna i pitanja dobrosusedskih odnosa".
Ranije danas, crnogorska Vlada je na telefonskoj sednici donela odluke o promeni naziva bazena u Opštini Kotor, kao i o naknadnoj legalizaciji spomen-obeležja u Morinju, čime je ispunila dva zahteva Hrvatske.
Kako je saopšteno, dosadašnjem gradskom bazenu koji je nosio ime "Zorana Džimija Gopčevića" u Opštini Kotor utvrđuje se novi naziv koji glasi: "Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš".
Zagreb je tražio da bazen u Kotoru više ne nosi ime Gopčevića, za koga hrvatska strana tvrdi da je bio stražar u nekadašnjem logoru u Morinju.
Spomen-ploča u Morinju nelegalno je postavljena 10. oktobra 2022. godine na kamenom zidu u zoni ulaza u tamošnji vojni objekat.
Novom odlukom odobreno je njeno zadržavanje na toj lokaciji, bez izmena postojećeg izgleda, dimenzija i natpisa. To znači da će na spomen ploči ostati natpis u kojem se, pored ostalog, pominje ''velikosrpska agresija na Hrvatsku'' i ''zatočeni hrvatski civili i branioci''.
"Naknadno se odobrava spomen-obeležje (spomen-ploča) postavljeno 10. oktobra 2022. godine na kamenom zidu u zoni ulaza u vojni objekat Morinj, Opština Kotor, u postojećoj vrsti, izgledu i dimenzijama, sa natpisom koji je na tom spomen-obeležju ispisan, kao i održavanje i zadržavanje tog spomen-obeležja na postojećoj lokaciji", navodi se u odluci crnogorske vlade.
Hrvatska je uslovila priključenje Crne Gore Evropskoj uniji sa osam zahteva.
Osim pomenuta dva, Crna Gora mora da reši imovinska pitanja hrvatskih porodica čija imovina u Crnoj Gori nije vraćena ili čiji postupci dugo traju, reši pitanje granice, uključujući pomorsku granicu između dve zemlje, kao i vraćanje školskog broda "Jadran" Hrvatskoj.
Pored toga, potrebno je da Crna Gora reši pitanje 14 nestalih hrvatskih državljana iz vremena rata na prostoru bivše Jugoslavije, da isplati odštetu bivšim logorašima koji su bili zatočeni i zlostavljani u logoru Morinj tokom rata 1991 - 1992, kao i da procesuira ratne zločine i razmotri odgovornost nadređenih.
Kurir.rs/Tanjug