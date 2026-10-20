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Jedan vatrogasac povređen je tokom gašenja požara koji je zahvatio stan na poslednjem spratu i deo krova stambene zgrade u Ulici 11. novembra u Srpcu.

Više vatrogasnih ekipa satima se borilo sa vatrenom stihijom, a kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac, požar je lokalizovan i ugašen.

"Požar je lokalizovan pre desetak minuta. Učestvovale su naše četiri ekipe, jedno navalno vatrogasno vozilo iz Laktaša, kao i platforma, odnosno vatrogasne merdevine iz Gradiške. Jedan stan bio je zahvaćen vatrom, kao i krovna konstrukcija iznad tog stana. Ostatak zgrade je spasen", kazali su za "Nezavisne novine" iz ove jedinice.

Kako su dodali, vatrogasne ekipe i dalje su na terenu.

"Imamo jednog povređenog vatrogasca, dok za stanare nije bila potrebna evakuacija", naveli su iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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