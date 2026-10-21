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Carinici na graničnom prelazu Bogorodica zaplenili su zlatni nakit vredan 50.000 evra, koji je vlasnik zlatare u Tetovu pokušao da prokrijumčari u "jastuku" za vrat, saopštila je danas Carina Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, to krivično delo je otkriveno tokom pregleda autobusa koji je saobraćao na liniji Istanbul - Gostivar i protiv počinioca je podneta krivična prijava zbog krivičnog dela "krijumčarenje".

"Pošto nijedan putnik nije prijavio robu za carinsku kontrolu izvršen je detaljan pregled, tokom kojeg je u 'jastuku' za vrat koji je nosio osumnjičeni otkriveno 77 komada zlatnog nakita težine 612 grama, vrednog četiri miliona denara (50.000 evra)", precizira se.

Ističe se da su predistražnom postupku Odeljenja Carinske uprave za istrage obezbeđeni dokazi da je osumnjičeni, nakon kupovine zlatnog nakita od zlatare radionice u Istanbulu, nameravalo da ga ilegalno transportuje u Severnu Makedoniju i proda u svojoj zlatari.

(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)

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