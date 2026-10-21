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R. V. sa Cetinja i S. M. iz Podgorice uhapšeni su nakon što su na carinskom terminalu u Nikšiću uhvaćeni u pokušaju da ukradu 320 litara goriva iz dva teretna vozila firme za koju rade. Oni su osumnjičeni da su počinili krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici OB Nikšić obavešteni su od strane službenika Uprave carina da su pomenuta lica, zaposlena u jednom privrednom društvu iz Podgorice, zatečena na javnom prostoru carinskog terminala ‚T. B.‘ u Nikšiću prilikom otuđenja oko 320 litara pogonskog dizel-goriva iz dva teretna motorna vozila u vlasništvu navedenog privrednog društva", rečeno je iz policije. Policijski službenici su, kako se dodaje, prikupili obaveštenja od više lica i preduzeli kriminalističke mere i radnje.

O svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem su nalogu R. V. i S. M. lišeni slobode. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku, kazali su iz policije.