RADNICI KRALI GORIVO IZ FIRMINOG KAMIONA! Pokušali da otuđe 320 litara pogonskog dizel goriva
- R. V. sa Cetinja i S. M. iz Podgorice uhapšeni su u Nikšiću zbog pokušaja da ukradu oko 320 litara dizel goriva.
- Zatečeni su na carinskom terminalu dok su gorivo otuđivali iz dva teretna vozila firme u kojoj rade.
- Policija ih tereti za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, a po nalogu tužioca biće sprovedeni na dalje postupanje.
R. V. sa Cetinja i S. M. iz Podgorice uhapšeni su nakon što su na carinskom terminalu u Nikšiću uhvaćeni u pokušaju da ukradu 320 litara goriva iz dva teretna vozila firme za koju rade. Oni su osumnjičeni da su počinili krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, saopšteno je iz Uprave policije.
"Službenici OB Nikšić obavešteni su od strane službenika Uprave carina da su pomenuta lica, zaposlena u jednom privrednom društvu iz Podgorice, zatečena na javnom prostoru carinskog terminala ‚T. B.‘ u Nikšiću prilikom otuđenja oko 320 litara pogonskog dizel-goriva iz dva teretna motorna vozila u vlasništvu navedenog privrednog društva", rečeno je iz policije. Policijski službenici su, kako se dodaje, prikupili obaveštenja od više lica i preduzeli kriminalističke mere i radnje.
O svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem su nalogu R. V. i S. M. lišeni slobode. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku, kazali su iz policije.
(Kurir.rs/Vijesti)