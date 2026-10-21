UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA SKRNAVLJENJE MURALA SRPSKE TROBOJKE! Na zgradi u Istočnom Sarajavu napisao "genocidaši", izveštaj o krivičnom delu ide Tužuilaštvu BiH
Policijski službenici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo su, radeći na rasvetljavanju krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti, došli su do saznanja da se u vezu sa izvršenjem može dovesti lice inicijala N.K. iz Sarajeva - Kanton Sarajevo.
- Preduzimanjem operativno-taktičkih mera i radnji na lociranju i pronalasku lica, kao i ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima MUP Kantona Sarajevo, navedeno lice je pronađeno i lišeno slobode - saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.
Nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog N.K. Tužilaštvu BiH biće podnesen izveštaj o počinjenom krivičnom delu.
- Podsećamo, Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, dana 20.10.2026. godine oko 08.06 časova prijavljeno je da nepoznato lice oštetilo mural u obliku zastave Republike Srpske, koji se nalazi na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu - zaključili su iz PU Istočno Sarajevo.
Na muralu trobojke u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu ispisan je uvredljiv napis "genocidaši".
Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da skrnavljenje zastave Republike Srpske natpisom "genocidaši", koji vređa celi jedan narod, nije hrabrost, već kukavički pokušaj prekrajanja istorije i nasilja nad istinom.
(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V./Foto: Ilustracija)