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Policijski službenici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo su, radeći na rasvetljavanju krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti, došli su do saznanja da se u vezu sa izvršenjem može dovesti lice inicijala N.K. iz Sarajeva - Kanton Sarajevo.

- Preduzimanjem operativno-taktičkih mera i radnji na lociranju i pronalasku lica, kao i ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima MUP Kantona Sarajevo, navedeno lice je pronađeno i lišeno slobode - saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog N.K. Tužilaštvu BiH biće podnesen izveštaj o počinjenom krivičnom delu.

- Podsećamo, Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, dana 20.10.2026. godine oko 08.06 časova prijavljeno je da nepoznato lice oštetilo mural u obliku zastave Republike Srpske, koji se nalazi na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu - zaključili su iz PU Istočno Sarajevo.

Na muralu trobojke u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu ispisan je uvredljiv napis "genocidaši".