Slušaj vest

Vozač iz Koprivnice kažnjen je sa 1.390 evra jer je automobilom udario devojčicu na biciklu, vozio pod dejstvom alkohola, a nakon nesreće nastavio da pije pre alkotestiranja. Zbog tog neobičnog poteza, pored izazivanja saobraćajne nesreće i vožnje sa 1,15 promila alkohola u krvi, proglašen je krivim i za treći prekršaj.

Prema presudi Opštinskog suda u Koprivnici, nesreća se dogodila 8. marta prošle godine oko 12.25 časova. Vozač (39) je automobilom marke "reno" stigao do raskrsnice sa znakom obaveznog zaustavljanja, prenosi podravski.hr.

Prilikom skretanja udesno u Ulicu Antuna Mihanovića nije se uverio da to može da učini bez opasnosti po druge učesnike u saobraćaju. Prednjim desnim delom automobila udario je u prednji točak bicikla kojim se tada 13-godišnja devojčica kretala biciklističkom stazom. Od siline udarca pala je na kolovoz.

U presudi se navodi da je na automobilu i biciklu nastala materijalna šteta, dok teže posledice nisu navedene.

Presuda i kazna

Sud je vozaču izrekao novčanu kaznu od 260 evra za izazivanje saobraćajne nesreće, 1.000 evra za vožnju pod dejstvom alkohola i 130 evra za konzumiranje alkohola nakon nesreće, a pre alkotestiranja.

Ukupna kazna iznosi 1.390 evra. Budući da je vozač bio smešten u posebnu policijsku prostoriju do otrežnjenja, šest sati zadržavanja uračunato mu je u kaznu, čime je ukupan iznos umanjen za 39,82 evra.

Preostalo mu je da plati 1.350,18 evra. Ukoliko u propisanom roku uplati dve trećine tog iznosa, odnosno 900,12 evra, smatraće se da je kaznu izmirio u celosti.