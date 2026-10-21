PIJAN POKOSIO DEVOJČICU (13), PA NASTAVIO DA PIJE! Vozač napravio šokantan potez nakon nesreće, sud ga žestoko kaznio
Vozač iz Koprivnice kažnjen je sa 1.390 evra jer je automobilom udario devojčicu na biciklu, vozio pod dejstvom alkohola, a nakon nesreće nastavio da pije pre alkotestiranja. Zbog tog neobičnog poteza, pored izazivanja saobraćajne nesreće i vožnje sa 1,15 promila alkohola u krvi, proglašen je krivim i za treći prekršaj.
Prema presudi Opštinskog suda u Koprivnici, nesreća se dogodila 8. marta prošle godine oko 12.25 časova. Vozač (39) je automobilom marke "reno" stigao do raskrsnice sa znakom obaveznog zaustavljanja, prenosi podravski.hr.
Prilikom skretanja udesno u Ulicu Antuna Mihanovića nije se uverio da to može da učini bez opasnosti po druge učesnike u saobraćaju. Prednjim desnim delom automobila udario je u prednji točak bicikla kojim se tada 13-godišnja devojčica kretala biciklističkom stazom. Od siline udarca pala je na kolovoz.
U presudi se navodi da je na automobilu i biciklu nastala materijalna šteta, dok teže posledice nisu navedene.
Presuda i kazna
Sud je vozaču izrekao novčanu kaznu od 260 evra za izazivanje saobraćajne nesreće, 1.000 evra za vožnju pod dejstvom alkohola i 130 evra za konzumiranje alkohola nakon nesreće, a pre alkotestiranja.
Ukupna kazna iznosi 1.390 evra. Budući da je vozač bio smešten u posebnu policijsku prostoriju do otrežnjenja, šest sati zadržavanja uračunato mu je u kaznu, čime je ukupan iznos umanjen za 39,82 evra.
Preostalo mu je da plati 1.350,18 evra. Ukoliko u propisanom roku uplati dve trećine tog iznosa, odnosno 900,12 evra, smatraće se da je kaznu izmirio u celosti.
Pored novčane kazne, sud mu je izrekao i zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri meseca. Takođe, mora da plati 184,08 evra troškova prekršajnog postupka.
(Kurir.rs/Index.hr)