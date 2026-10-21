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Snažno kišno nevreme pogodilo je večeras Split i šire područje srednje Dalmacije. Obilna kiša poplavila je brojne saobraćajnice, a bujice su na pojedinim mestima izbijale poklopce šahtova. Saobraćaj se odvija veoma otežano, posebno na području Splita i Solina.

Nevreme je nakon 17 časova zahvatilo područje Trogira, a posle 18 časova proširilo se na Split, Solin, Kaštela, Podstranu i delove Dalmatinske zagore.

Na pojedinim putevima više od 30 centimetara vode

Za kratko vreme pala je velika količina kiše, zbog čega su se brojne ulice našle pod vodom. Posebno je teška situacija u delovima Ulice Domovinskog rata u Splitu, gde je voda na kolovozu dostigla visinu veću od 30 centimetara, prenosi Dalmacija Danas.

Stanovnici Neslanovca prijavili su da su snažne bujice na više mesta izbacile poklopce kanalizacionih šahtova, što predstavlja dodatnu opasnost za vozače.

Veliki problemi zabeleženi su i u Solinu, gde se saobraćaj odvija izuzetno sporo. Vozači se upozoravaju na poplavljene delove puteva i moguće prepreke ispod površine vode.

U Zagori palo gotovo 100 litara kiše po kvadratnom metru

Prema podacima mreže meteoroloških stanica Crometeo, do 18.30 časova na stanici Kosi palo je čak 95 litara kiše po kvadratnom metru. U Niskom je izmereno 76 litara, u Grohotama na Šolti 63, a u Staševici 62 litra.

Obilne padavine zabeležene su i u Srijanima Pavićima, gde je palo 58 litara, Okrugu Donjem na Čiovu sa 52 litra, kao i u Kaštel Gomilici sa 48 litara kiše po kvadratnom metru.

Olujni vetar zaustavio brojne brodske linije

Nevreme prati jak i olujni južni vetar, koji je tokom dana stvarao probleme širom Jadrana. Vetar je u srednjoj i južnoj Dalmaciji dodatno ojačao kasno posle podne i početkom večeri.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova obustavljen je saobraćaj na više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija. Među njima su trajektne linije Sumartin - Makarska i Prapratno - Sobra, kao i katamaranske linije koje povezuju Split sa Hvarom, Korčulom i Dubrovnikom.

Hrvatski autoklub upozorava vozače na mokre i klizave kolovoze, kao i na mogućnost odrona.